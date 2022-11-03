Nokia випустила кнопковий телефон з YouTube, Google Maps та змінним акумулятором

Компанія Nokia представила кнопковий смартфон-розкладачку без сенсорного екрану, який отримав назву 2780 Flip. Про це повідомляє GSM Arena .

Смартфон оснащений двома екранами – внутрішнім на 2,7 дюйма та зовнішній на 1,77 дюйма. Також у розпорядженні користувача буде одна камера на 5 МП із LED-спалахом.

Як процесор виступає Qualcomm 215. Усередині встановлено 512 МБ оперативної та 4 ГБ внутрішньої пам’яті. Пристрій підтримує технології 4G, LTE та Wi-Fi, а також має вбудоване FM-радіо.

Місткість акумулятора становить 1450 мАг, при цьому він є знімним, що практично не зустрічається в сучасних смартфонах.

Однією з особливостей пристрою є підтримка сервісів Google , у тому числі Карт та YouTube.

Nokia 2780 Flip представлена ​​у двох кольорах – синьому та червоному. Вартість смартфона складає $90