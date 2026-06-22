Інженер звинуватив Windows 11 у прискореному зношенні SSD-накопичувачів

Інженер-конструктор Чандрвір Матур опублікував результати власного розслідування щодо впливу режиму гібернації у Windows 11 на твердотілі накопичувачі. Фахівець детально розібрав механізм роботи цієї функції та настійно рекомендує користувачам вимикати її для подовження терміну служби SSD.

Чому гібернація шкодить диску

Спонуканням до дослідження стало помітне сповільнення роботи комп’ютера після кількох циклів пробудження з режиму гібернації. Вивчивши системні журнали, інженер дійшов висновку, що ця функція є надзвичайно ресурсомісткою для флешпам’яті.

«Вивчення діагностичних даних мого накопичувача показало жахливу картину того, як Windows керує системною пам’яттю і чому використання режиму гібернації — це санкціонований операційною системою спосіб скоротити термін служби вашого дорогого флешнакопичувача», — зазначив Чандрвір Матур.

Принцип роботи гібернації полягає в тому, що Windows 11 повністю вивантажує вміст оперативної пам’яті (ОЗП) і записує його на SSD у системний файл hiberfil.sys . На відміну від звичайного режиму сну, який просто підтримує мінімальне живлення ОЗП для збереження поточних даних, гібернація щоразу витрачає ресурс диска на фізичний запис інформації. Наприклад, на ПК із 32 ГБ оперативної пам’яті система резервує та щоразу перезаписує аналогічний об’єм на SSD.

Масштаби проблеми та причини сповільнення

За підрахунками ентузіаста, у його власному сценарії використання ресурс накопичувача скорочується на 23,36 TBW (терабайтів записаних даних) на рік лише через цю особливість операційної системи. Хоча для флагманських SSD з величезним ресурсом це невелика цифра, для бюджетних накопичувачів ситуація виглядає інакше (наприклад, заявлений ресурс моделі Transcend TS120 становить усього 60 TBW).

Крім того, Матур з’ясував причину тривалого вмикання та гальмування ПК після кількох гібернацій. Величезний масив даних швидко переповнює швидкий SLC-кеш диска, через що інформація починає записуватися безпосередньо в повільнішу TLC-пам’ять, що спричиняє серйозне навантаження на контролер.

Як вирішити проблему

Щоб зберегти ресурс диска, експерт радить повністю видалити файл гібернації та вимкнути цю функцію. Для цього потрібно:

Відкрити командний рядок від імені адміністратора. Ввести команду powercfg.exe /hibernate off та натиснути Enter.

Головне: Режим гібернації у Windows 11 щоразу перезаписує повний вміст оперативної пам’яті на SSD, що призводить до його прискореного зношення (близько 23,36 TBW на рік для систем із 32 ГБ ОЗП) та переповнення кешу, яке сповільнює роботу системи.