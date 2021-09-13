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Вчені закликали відмовитися від повторної вакцинації

Краще перенаправити вакцини тим, кому це потрібніше

13.09.2021
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коронавірус

Вчені Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) опублікували в науковому журналі The Lancet відкритого листа, в якому закликали відмовитися від ревакцинації проти коронавірусу. Надлишки вакцин краще направити в країни, де частка щеплених залишається низькою.


Вчені відзначили , що запаси вакцин дуже обмежені. На їхню думку, навіть якщо посилення імунітету вже щеплених людей несе користь, пріоритет все одно краще віддати ще не щепленим. «Завдяки цьому ми зможемо наблизити кінець пандемії», – заявила глава Програми ВООЗ по розробці вакцин Анна-Марія Енао-Рестрепо.

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Влада Ізраїлю першою запустила ревакцинацію населення влітку 2021 року. Через це вчені вирішили порівняти переваги і недоліки таких програм з проектами по відправці вакцин в країни, де щеплено мало людей.

Дослідники заявили, що всі застосовувані зараз вакцини продовжують залишатися ефективними. Вони захищають 80-100% пацієнтів від важкого перебігу COVID-19 і запобігають зараженню в 65-90% випадків. А ось нещеплені залишаються дуже уразливими для інфекції.

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13.09.2021
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