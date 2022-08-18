OnePlus 10T зганьбився в тесті на міцність

Зазвичай виробники намагаються зробити кожен новий смартфон кращим за попередній, виправляючи свої помилки та недоробки. Однак, OnePlus така стратегія не до вподоби. Її флагманський OnePlus 10 Pro виявився не найнадійнішим смартфоном, проваливши тест на міцність від відомого блогера JerryRigEverything. Днями до нього в руки потрапив останній реліз компанії – OnePlus 10T і, як виявилося, жодних висновків китайцями зроблено не було.





У більшості випробувань новинка зарекомендувала себе добре. Наприклад, подряпини на екрані з’явилися лише після дії лезом шостого ступеня твердості, що є стандартом для сучасних флагманів. Ну а пляма, що з’явилася на екрані після контакту з вогнем, ніяк не позначилася на роботі сенсора.

Однак найцікавіше блогер залишив наостанок. Він спробував зламати смартфон, зігнувши його навпіл, і це у нього вийшло без особливих проблем. Причому розламався OnePlus 10T у тому самому місці, де дав слабину корпус 10 Pro. Так що власникам новинки варто бути обережними – носити телефон у задній кишені не найкраща ідея.