PS6 та новий Xbox можуть неприємно здивувати ціною: проблема вже почалася»

Протягом десятиліть у ігрових консолей була проста перевага над потужними ПК: за відносно невеликі гроші покупець отримував готову систему, здатну запускати нові ігри протягом багатьох років.

З PlayStation 6 та наступним Xbox ця модель може змінитися. Причина — не лише бажання виробників заробляти більше, а різке подорожчання пам’яті та накопичувачів на тлі буму штучного інтелекту.

Sony поки офіційно не називала ані дату виходу, ані характеристики, ані ціну PlayStation наступного покоління. У травні компанія прямо заявила інвесторам, що жодних рішень щодо вартості та термінів запуску наступної платформи ще немає. Водночас зростання цін на пам’ять уже збільшує собівартість виробництва консолей.

Sony більше не хоче продавати консолі зі значними збитками

Ще цікавіше прозвучала відповідь Sony влітку 2026 року.

Компанія визнала, що не може нескінченно брати на себе подорожчання компонентів. Sony також заявила, що загалом не планує продавати обладнання зі значними збитками.

Для майбутньої PS6 це важливий сигнал.

Традиційно виробники могли продавати консоль із мінімальною маржею або навіть нижче собівартості, а потім заробляти протягом років на іграх, підписках та комісії зі свого магазину.

Якщо цей підхід змінюється, значна частина зростання собівартості може перекладатися безпосередньо на покупця.

При цьому жодних офіційних цін PS6 зараз немає. Суми на кшталт $800 або $1000, які іноді з’являються в мережі, залишаються лише припущеннями.

Xbox Helix уже підтверджений

У Microsoft ситуація трохи зрозуміліша.

Наступна консоль офіційно розробляється під назвою Project Helix. Вона отримає спеціальний процесор AMD і має запускати як консольні, так і ПК-ігри. Microsoft обіцяє суттєве зростання можливостей трасування променів і використання нового покоління технологій FSR. Перші альфа-версії обладнання для розробників планують відправляти у 2027 році.

Але Microsoft також зіткнулася з різким подорожчанням комплектуючих.

Компанія заявляла, що вартість накопичувачів для Xbox уже зросла в кілька разів і може продовжити збільшуватися під час підготовки наступного покоління.

До чого тут штучний інтелект

Найбільший тиск зараз створює ринок пам’яті.

За даними TrendForce, лише в першому кварталі 2026 року контрактні ціни звичайної DRAM зросли на 90–95%, а NAND Flash — на 55–60%. У другому кварталі аналітики прогнозували ще +58–63% для DRAM і +70–75% для NAND.

Однією з причин став вибуховий розвиток інфраструктури ШІ.

Виробникам пам’яті вигідніше спрямовувати виробничі потужності на дорогі HBM, серверну DRAM та корпоративні SSD для дата-центрів. У результаті споживча електроніка — ПК, смартфони й консолі — змушена конкурувати з набагато прибутковішим серверним сегментом.

У третьому кварталі зростання дещо сповільнилося, але TrendForce все одно очікувала подорожчання DRAM ще на 13–18%, а NAND — на 10–15%.

Консолі можуть стати дорожчими, але різниця в графіці — менш очевидною

Є й друга проблема.

Microsoft робить великий акцент у Project Helix на трасуванні променів, масштабуванні та ШІ-алгоритмах генерації зображення. Це може забезпечити значний технічний стрибок, але він не обов’язково буде таким очевидним для звичайного користувача, як перехід від PS2 до PS3 або від PS3 до PS4.

Ми можемо отримати кращий ray tracing, стабільнішу частоту кадрів і якісніше масштабування, але різницю між поколіннями дедалі частіше доводиться розглядати на стоп-кадрах.

Саме тому наступне покоління може опинитися в незвичній ситуації: консолі стануть технологічно значно потужнішими, але одночасно дорожчими, а ефект від переходу для пересічного гравця буде менш очевидним.

Поки що зарано називати PS6 чи Xbox Helix «найгіршим поколінням». Але економічна перевага, завдяки якій консоль десятиліттями залишалася дешевою альтернативою ігровому ПК, справді опинилася під найбільшим тиском за багато років.