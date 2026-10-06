Rheinmetall вивела на орбіту супутник, який допомагатиме ППО виявляти загрози

Апарат вивела на орбіту ракета Falcon 9 компанії SpaceX 1 жовтня з бази Ванденберг у Каліфорнії. Як повідомила Rheinmetall, проєкт реалізує її італійський підрозділ Rheinmetall Italia разом з Argotec, яка спеціалізується на космічних системах.

Головне завдання супутника — збирати розвідувальну інформацію, корисну для раннього попередження. Компанія описує його роботу як пошук наземних ознак загроз, що можуть виникнути в повітрі. Які саме об’єкти та події він зможе розпізнавати, у повідомленні не уточнюють.

Як супутник працюватиме разом із ППО

Отримані зображення й інші дані планують обробляти за допомогою штучного інтелекту та передавати до національних оборонних систем. Для цього Rheinmetall хоче об’єднати орбітальні спостереження, наземні вузли й тактичні мережі через командний пункт.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Практичний сенс такого підходу — зробити супутникову інформацію доступною всередині мереж, якими військові вже користуються. Дані з космосу мають доповнювати загальну картину обстановки та допомагати завчасно помічати небезпеку. Сам апарат виконуватиме спостережні завдання; про засоби перехоплення на його борту не йдеться.

Перший запуск потрібен насамперед для перевірки технології в реальних орбітальних умовах. Партнери мають підтвердити, що сенсори, обробка інформації та її передавання до оборонних мереж працюють належним чином.

Надалі Rheinmetall і Argotec планують розширити проєкт до супутникового угруповання. Другий запуск передбачений на 2028 рік. Скільки загалом апаратів воно налічуватиме та коли досягне повної готовності, компанії поки не повідомили.

Для Rheinmetall це також спосіб поєднати космічну розвідку з наземними оборонними рішеннями, які вона вже розробляє. Поки результатом програми є перший супутник на орбіті. Створення повноцінної мережі раннього попередження залежатиме від випробувань, наступних етапів розробки та фінансування.