realme готує смартфон-довгожитель P4R 5G із батареєю на 8000 мАг

Компанія realme офіційно оголосила дату презентації свого нового смартфона P4R 5G, головною перевагою якого стане вражаюча автономність та збільшений термін служби акумулятора. Свіжі тизери розкрили дизайн новинки, а також її ключові технічні характеристики. Офіційний анонс заплановано на 10 червня.

Смартфон дебютує у трьох кольорах: класичному чорному, лавандовому та сріблястому. Оригінальною візуальною особливістю пристрою стане світлодіодне підсвічування, інтегроване безпосередньо в модуль основної камери. Вона отримала подвійну систему ефектів:

AI Pulse Light використовується для світлової індикації вхідних сповіщень та дзвінків.

AI Power Light наочно відображає поточний статус і рівень заряду акумулятора.

Ємність вбудованої батареї становить 8000 мАг. За заявами виробника, цього вистачить для забезпечення до трьох днів автономної роботи на одному заряді. Акумулятор підтримує технології обхідного та реверсивного заряджання. Крім того, компанія гарантує високу довговічність елемента живлення: він збереже не менше 80% від номінальної ємності навіть після кількох років активної експлуатації.

За продуктивність гаджета відповідає енергоефективний процесор MediaTek Dimensity 6300, доповнений фірмовою системою охолодження. Серед інших характеристик виділяються дисплей із частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю до 1200 ніт, подвійна основна камера з головним сенсором на 50 Мп, а також міцний корпус, сертифікований за військовим стандартом MIL-STD-810H і захищений від пилу та бризок за стандартом IP65. Інформацію про вартість новинки поки тримають у таємниці.