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Rheinmetall вывела на орбиту спутник, который будет помогать ПВО выявлять угрозы

Rheinmetall та італійська Argotec запустили перший спільний супутник для підтримки протиповітряної оборони. Він шукатиме на землі ознаки потенційних повітряних загроз

Автор:
Павел Томенко

Аппарат был выведен на орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX 1 октября с базы Ванденберг в Калифорнии. Как сообщила Rheinmetall, проект реализует её итальянское подразделение Rheinmetall Italia совместно с компанией Argotec, специализирующейся на космических системах.

Главная задача спутника — сбор разведывательной информации, необходимой для раннего предупреждения. Компания описывает его работу как поиск наземных признаков угроз, которые могут возникнуть в воздухе. Какие именно объекты и события он сможет распознавать, в сообщении не уточняется.

Как спутник будет взаимодействовать с ПВО

Полученные изображения и другие данные планируется обрабатывать с помощью искусственного интеллекта и передавать в национальные оборонные системы. Для этого Rheinmetall намерена объединить орбитальные наблюдения, наземные узлы и тактические сети через командный пункт.

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Практический смысл такого подхода — сделать спутниковую информацию доступной в рамках сетей, которыми военные уже пользуются. Данные из космоса должны дополнять общую картину обстановки и помогать своевременно обнаруживать опасность. Сам аппарат будет выполнять наблюдательные задачи; о средствах перехвата на его борту речь не идет.

Первый запуск необходим, прежде всего, для проверки технологии в реальных орбитальных условиях. Партнеры должны подтвердить, что датчики, обработка информации и её передача в оборонные сети работают надлежащим образом.

В дальнейшем Rheinmetall и Argotec планируют расширить проект до спутниковой группировки. Второй запуск запланирован на 2028 год. Сколько всего аппаратов будет входить в группировку и когда она достигнет полной готовности, компании пока не сообщили.

Для Rheinmetall это также способ объединить космическую разведку с наземными оборонными решениями, которые компания уже разрабатывает. Пока что результатом программы является первый спутник на орбите. Создание полноценной сети раннего предупреждения будет зависеть от испытаний, последующих этапов разработки и финансирования.

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