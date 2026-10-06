Rheinmetall вывела на орбиту спутник, который будет помогать ПВО выявлять угрозы

Аппарат был выведен на орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX 1 октября с базы Ванденберг в Калифорнии. Как сообщила Rheinmetall, проект реализует её итальянское подразделение Rheinmetall Italia совместно с компанией Argotec, специализирующейся на космических системах.

Главная задача спутника — сбор разведывательной информации, необходимой для раннего предупреждения. Компания описывает его работу как поиск наземных признаков угроз, которые могут возникнуть в воздухе. Какие именно объекты и события он сможет распознавать, в сообщении не уточняется.

Как спутник будет взаимодействовать с ПВО

Полученные изображения и другие данные планируется обрабатывать с помощью искусственного интеллекта и передавать в национальные оборонные системы. Для этого Rheinmetall намерена объединить орбитальные наблюдения, наземные узлы и тактические сети через командный пункт.

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Практический смысл такого подхода — сделать спутниковую информацию доступной в рамках сетей, которыми военные уже пользуются. Данные из космоса должны дополнять общую картину обстановки и помогать своевременно обнаруживать опасность. Сам аппарат будет выполнять наблюдательные задачи; о средствах перехвата на его борту речь не идет.

Первый запуск необходим, прежде всего, для проверки технологии в реальных орбитальных условиях. Партнеры должны подтвердить, что датчики, обработка информации и её передача в оборонные сети работают надлежащим образом.

В дальнейшем Rheinmetall и Argotec планируют расширить проект до спутниковой группировки. Второй запуск запланирован на 2028 год. Сколько всего аппаратов будет входить в группировку и когда она достигнет полной готовности, компании пока не сообщили.

Для Rheinmetall это также способ объединить космическую разведку с наземными оборонными решениями, которые компания уже разрабатывает. Пока что результатом программы является первый спутник на орбите. Создание полноценной сети раннего предупреждения будет зависеть от испытаний, последующих этапов разработки и финансирования.