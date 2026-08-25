США продемонстрировали новую ракету AIM-424 Malice с дальностью более 460 км

Военно-морские силы США впервые официально представили AIM-424 LRAAM Malice — новую ракету класса «воздух-воздух», предназначенную для защиты авианосных групп и борьбы с целями на чрезвычайно больших дистанциях. Её официальная дальность превышает 250 морских миль, или 463 км.

Разработкой занимается компания Raytheon. AIM-424 имеет длину 4,11 метра, диаметр около 34 см и весит примерно 680 кг. Ракета оснащена твердотопливным двигателем и осколочно-фугасной боевой частью. ВМС отмечают, что система пока находится на этапе разработки, поэтому говорить о её полноценном принятии на вооружение пока рано.

Новую ракету уже испытывают в воздухе

AIM-424 разрабатывается сразу для нескольких поколений боевой авиации. На опубликованных ВМС фотографиях F/A-18E Super Hornet несет четыре таких ракеты на внешней подвеске. Ещё важнее то, что Malice удалось разместить в внутреннем отсеке вооружения палубного истребителя F-35C.

По данным USNI News, F-35C сможет нести внутри две ракеты AIM-424, не теряя при этом своей малозаметности. В будущем ракету планируют интегрировать и с перспективным палубным истребителем шестого поколения F/A-XX.

Именно сочетание большой дальности и возможности внутреннего размещения делает Malice особенно интересной. У США уже есть дальнобойная ракета AIM-174B, созданная на основе зенитной SM-6, однако новая система более компактна и разрабатывалась непосредственно как авиационная ракета.

Главная цель — не только истребители

Дальность более 460 км нужна не столько для обычных воздушных дуэлей. Потенциальными целями Malice могут стать стратегические бомбардировщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и летающие заправщики.

Для авианосной группы это принципиально важно. Если истребители смогут перехватить бомбардировщик ещё до того, как он запустит дальнобойные противокорабельные ракеты, флоту не придётся отражать массированный ракетный удар уже в непосредственной близости от кораблей.

Подобная логика особенно актуальна в Тихоокеанском регионе, где Китай активно развивает авиационное вооружение дальнего действия. Китайская ракета PL-17, по открытым оценкам, также создана для поражения особо ценных воздушных целей на дистанциях в сотни километров.

Впрочем, сама цифра дальности не означает, что F-35 или Super Hornet смогут самостоятельно обнаружить самолет на расстоянии 460 км. Для полного использования возможностей AIM-424 требуется сеть внешних датчиков: самолеты E-2D Hawkeye, другие истребители, корабельные радары и системы обмена данными.

ВМС пока не раскрывают тип системы наведения, характеристики канала передачи данных, максимальную скорость ракеты и дату её принятия на вооружение. Известно лишь, что AIM-424 уже проходит летные испытания.

Если программа завершится успешно, американские авианосцы получат возможность начинать воздушную оборону не в десятках, а в сотнях километров от корабельной группы — ещё до того, как противник успеет запустить свои ракеты.