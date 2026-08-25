США показали нову ракету AIM-424 Malice з дальністю понад 460 км

Військово-морські сили США вперше офіційно представили AIM-424 LRAAM Malice — нову ракету класу «повітря — повітря», призначену для захисту авіаносних груп та боротьби з цілями на надзвичайно великих дистанціях. Її офіційна дальність перевищує 250 морських миль, або 463 км.

Розробкою займається Raytheon. AIM-424 має довжину 4,11 метра, діаметр близько 34 см і важить приблизно 680 кг. Ракета оснащена твердопаливним двигуном і осколково-фугасною бойовою частиною. ВМС наголошують, що система ще перебуває на етапі розробки, тому говорити про її повноцінне прийняття на озброєння поки рано.

Нову ракету вже випробовують у повітрі

AIM-424 створюється одразу для кількох поколінь бойової авіації. На оприлюднених ВМС фотографіях F/A-18E Super Hornet несе чотири такі ракети на зовнішній підвісці. Ще важливіше, що Malice вдалося розмістити у внутрішньому відсіку озброєння палубного винищувача F-35C.

За даними USNI News, F-35C зможе нести всередині два AIM-424, не жертвуючи своєю малопомітністю. У майбутньому ракету планують інтегрувати і з перспективним палубним винищувачем шостого покоління F/A-XX.

Саме поєднання великої дальності та можливості внутрішнього розміщення робить Malice особливо цікавою. США вже мають далекобійну AIM-174B, створену на основі зенітної SM-6, однак нова система компактніша і розроблялася безпосередньо як авіаційна ракета.

Головна ціль — не лише винищувачі

Дальність понад 460 км потрібна не стільки для звичайних повітряних дуелей. Потенційними цілями Malice можуть стати стратегічні бомбардувальники, літаки дальнього радіолокаційного виявлення та літаючі заправники.

Для авіаносної групи це принципово важливо. Якщо винищувачі зможуть перехопити бомбардувальник ще до того, як він запустить далекобійні протикорабельні ракети, флоту не доведеться відбивати масований ракетний удар уже поблизу кораблів.

Подібна логіка особливо актуальна в Тихоокеанському регіоні, де Китай активно розвиває далекобійне авіаційне озброєння. Китайська ракета PL-17, за відкритими оцінками, також створена для ураження особливо цінних повітряних цілей на дистанціях у сотні кілометрів.

Втім, сама цифра дальності не означає, що F-35 або Super Hornet зможе самостійно побачити літак за 460 км. Для повного використання можливостей AIM-424 потрібна мережа зовнішніх сенсорів: літаки E-2D Hawkeye, інші винищувачі, корабельні радари та системи обміну даними.

ВМС поки не розкривають тип системи наведення, характеристики каналу передачі даних, максимальну швидкість ракети та дату її прийняття на озброєння. Відомо лише, що AIM-424 вже проходить льотні випробування.

Якщо програма завершиться успішно, американські авіаносці отримають можливість починати повітряну оборону не за десятки, а за сотні кілометрів від корабельної групи — ще до того, як противник встигне запустити власні ракети.