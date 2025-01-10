Poco X7 Pro: дебютував народний флагман від Xiaomi

Слідом за релізом базової моделі Poco X7 компанія Xiaomi представила другий девайс серії – Poco X7 Pro. По суті, це глобальна версія Redmi Turbo 4.

Poco X7 Pro отримав потужніший чипсет MTK Dimensity 8400-Ultra і 6,67-дюймовим AMOLED-дисплей 1,5К з частотою оновлення до 120 Гц, піковою яскравістю до 3200 ніт, а також захисним склом Gorilla Glass Victus 2.

На задній панелі розташована основна камера на 50 Мп з OIS і надширококутний модуль на 8 Мп. Роздільна здатність селфі-камери становить 20 Мп. Також Poco X7 Pro отримав батарею ємністю 6000 мАг, але для ринку Індії смартфон вийшов з акумулятором на 6500 мАг (як Turbo 4). Обидві ревізії підтримують дротову зарядку потужністю 90 Вт.

Серед інших особливостей Poco X7 Pro – HyperOS 2 на базі Android 15, нейромережеві функції, вологозахист IP68, NFC-модуль, ІЧ-порт і двочастотний GPS. Сканер відбитків пальців розташований під OLED-екраном. На вибір доступні три забарвлення – зелене, чорне і жовте з екошкіри.

Ціни на Poco X7 Pro стартують з $279 за версію 8/256 ГБ, $299 за 12/256 ГБ і $339 за модель з 12/512 ГБ пам’яті.

Також Xiaomi випустила ексклюзивну версію Poco X7 Pro Ironman Edition з 3D-логотипом «Месників» на задній панелі і красивою упаковкою. Ця версія поставляється тільки з 12 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам’яті, а її ціна становить $399.