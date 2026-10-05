Куди зникли телефони Alcatel і до чого тут Nokia: історія знайомого бренду

Для багатьох українців Alcatel — знайома назва з епохи кнопкових телефонів, невеликих екранів і змінних панелей. Наприкінці 1990-х та на початку 2000-х апарати One Touch були частиною мобільного ринку. Згодом під тим самим логотипом з’явилися сенсорні телефони й Android-смартфони, але за ними вже стояла інша компанія.

Alcatel не зник одномоментно і не припинив випуск телефонів після одного невдалого покоління. Історія складніша: французький концерн вийшов із мобільного бізнесу, відомим ім’ям скористалася китайська TCL, а права на торговельну марку зрештою опинилися у Nokia. Саме розділення бренду та виробника пояснює, що сталося зі знайомими телефонами.

Як французькі телефони перейшли до TCL і до чого тут Nokia

Спочатку Alcatel справді був французьким виробником. Водночас мобільні апарати становили лише частину його діяльності: компанія також займалася телекомунікаційним обладнанням та інфраструктурою зв’язку. Тому подальша відмова від телефонного напряму не означала припинення роботи всього концерну.

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Поворотним став 2004 рік. Alcatel і TCL створили спільне підприємство, у якому китайська сторона отримала 55%, а французька — 45%. Воно розпочало роботу 31 серпня. Менш ніж через рік, 18 липня 2005-го, Alcatel обміняв свою частку на акції TCL Communication. Китайська компанія стала одноосібним власником спільного підприємства. Цю послідовність підтверджує корпоративна звітність Alcatel.

Відтоді логотип Alcatel на корпусі вже не означав, що телефон розробила й випустила колишня французька мобільна команда як самостійний виробник. Бізнес перейшов під контроль TCL Communication, а знайоме покупцям ім’я продовжило життя за ліцензійною моделлю. Для споживача ця зміна могла залишитися майже непомітною: назва на коробці збереглася.

Саме з періодом TCL пов’язані смартфони Alcatel One Touch, Pixi, Pop та Idol, а пізніше — серії Alcatel 1, 3 і 5. Бренд переважно працював у доступному сегменті, хоча мав і моделі з амбітнішим позиціонуванням. Тобто після виходу французької компанії телефони Alcatel ще багато років залишалися повноцінною частиною ринку.

Паралельно змінювалася доля самого концерну. У 2006 році Alcatel об’єднався з американською Lucent Technologies, утворивши Alcatel-Lucent. Через десять років цей бізнес перейшов під контроль Nokia. Фінська компанія повідомила про отримання 100% Alcatel-Lucent 2 листопада 2016 року.

Так виникла конструкція, яка легко заплутує покупців: торговельна марка Alcatel належить Nokia, а TCL Communication використовує її за ліцензією. Саме так відносини компаній описані на офіційному сайті Alcatel. Володіння назвою при цьому не означає, що Nokia сама розробляє або виготовляє смартфони Alcatel.

Чому Alcatel став менш помітним і де бренд повертається

Одним із пояснень є розвиток власної мобільної марки TCL. Компанія почала активніше представляти смартфони під своїм ім’ям. Наприклад, на CES 2024 вона показала лінійку TCL 50 та технологію дисплеїв NXTPAPER 3.0. Нові пристрої та їхнє просування дедалі частіше асоціювалися саме з TCL.

Однак менша помітність Alcatel не дорівнює закриттю бренду. У 2025 році він отримав новий поштовх в Індії за участю місцевої NxtCell India. На індійському сайті Alcatel компанія наголошує на місцевому виробництві та орієнтації на індійський ринок. Серед нових пристроїв з’явився, зокрема, смартфон V3 Ultra 5G.

Для українського покупця це водночас не означає автоматичного повернення широкого асортименту Alcatel у місцеві магазини. Регіональний перезапуск орієнтований передусім на конкретний ринок, а знайомий логотип сам по собі нічого не говорить про офіційні постачання, гарантію чи підтримку в Україні.

Сьогодні Alcatel у світі телефонів — передусім історична торговельна марка, яку використовують у межах ліцензійних домовленостей. Вона пережила вихід свого початкового власника з мобільного бізнесу, кілька великих корпоративних угод і зміну географії продажів. Нові телефони з цією назвою існують, але французький виробник часів перших One Touch залишився в минулому.