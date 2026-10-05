Справжні гіганти: п’ять смартфонів із найбільшими дисплеями

Великий смартфон зручний для перегляду фільмів, навігації, документів та ігор. На екрані вміщується більше інформації, а віртуальні кнопки легше натискати. Зворотний бік — габарити: користуватися такими пристроями однією рукою непросто, а вага більшості моделей перевищує 200 грамів.

До добірки увійшли п’ять смартфонів зі звичайними, нескладаними дисплеями. Розташували їх за зростанням діагоналі — від майже семи до семи з половиною дюймів. Ціни в доларах наведені орієнтовно: вартість залежить від конфігурації пам’яті, продавця, акцій та умов гарантії.

Huawei Mate 70 Air — 6,96 дюйма

Орієнтовна ціна: $630 за 12/256 ГБ.

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Mate 70 Air поєднує великий OLED-дисплей із тонким корпусом: товщина становить 6,6 мм, вага — 208 г. Роздільна здатність екрана — 2760 × 1320 пікселів. Виробник називає його семидюймовим, хоча точна діагональ дорівнює 6,96 дюйма.

Процесор залежить від конфігурації: версія з 12 ГБ оперативної пам’яті отримала Kirin 9020B, а з 16 ГБ — Kirin 9020A. Акумулятор має місткість 6500 мА·год і підтримує заряджання потужністю 66 Вт.

Основну камеру на 50 Мп доповнюють телефотомодуль із трикратним оптичним наближенням та надширококутна камера. Це робить Huawei цікавішим для фотографування, ніж простіші моделі добірки.

Головний нюанс — HarmonyOS та доступність потрібних застосунків. Перед придбанням варто перевірити роботу банківських сервісів і програм, якими користуєтеся щодня.

Redmi Note 17 4G — 6,99 дюйма

Орієнтовна ціна: $250 за 4/128 ГБ.

Redmi робить ставку на поєднання великого AMOLED-екрана та місткого акумулятора. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, а заявлена пікова яскравість сягає 1800 ніт. Батарея на 7700 мА·год — найбільша серед представлених моделей. Потужність заряджання становить 45 Вт.

За продуктивність відповідає Snapdragon 6s 4G Gen 2. Це платформа насамперед для повсякденних завдань: месенджерів, відео, браузера та нескладних ігор. Сам по собі великий дисплей не перетворює смартфон на ігровий флагман.

Основна камера має роздільну здатність 50 Мп, фронтальна — 16 Мп. Передбачені NFC, інфрачервоний порт і можливість встановлення карти пам’яті. Базові 4 ГБ оперативної пам’яті можуть обмежувати комфорт під час одночасної роботи з багатьма застосунками.

Oukitel C69 — 7,2 дюйма

Орієнтовна ціна: $230 за 8/512 ГБ.

Oukitel C69 пропонує величезний IPS-дисплей із частотою 120 Гц. Проте роздільна здатність становить лише 1560 × 720 пікселів. На такій діагоналі це помітний компроміс: дрібний текст і деталі зображення поступатимуться чіткістю екранам із вищою щільністю пікселів.

Смартфон оснащений процесором Unisoc T615, акумулятором на 6000 мА·год та заряджанням потужністю 18 Вт. Є підтримка microSD, NFC і бічний сканер відбитків пальців. Основна камера — 64 Мп, фронтальна — 8 Мп.

Ця модель орієнтована на користувачів, яким потрібні велика площа екрана й містке сховище за помірні гроші. Водночас корпус завтовшки 9,5 мм і вага 243 г роблять її доволі масивною.

TCL NXTPAPER 60 Ultra — 7,2 дюйма

Орієнтовна ціна: $560 за версію з 256 ГБ та комплектом аксесуарів.

Особливість TCL — матовий дисплей NXTPAPER, який зменшує відблиски та пропонує спеціальні режими для читання. Це кольоровий LCD-екран із частотою 120 Гц, а не електронний папір, як у більшості читалок.

Смартфон отримав процесор Dimensity 7400 та універсальніший набір камер. Основний модуль на 50 Мп доповнюють телефотокамера на 50 Мп із трикратним оптичним наближенням і надширококутна камера на 8 Мп. Передбачений захист від пилу та води IP68.

Акумулятор на 5200 мА·год скромніший, ніж в інших учасників добірки, а заряджання обмежене 33 Вт. Натомість модель виділяється екраном для читання, підтримкою стилуса та порівняно невеликою для таких габаритів вагою — 227 г.

Nubia Neo 5 Max — 7,5 дюйма

Орієнтовна ціна: $420 за 8/256 ГБ.

Найбільший смартфон у добірці має 7,5-дюймовий дисплей із частотою 120 Гц. Ігрове спрямування підкреслюють сенсорні тригери на бічній грані: на них можна призначати дії в сумісних ігрових сценаріях.

Усередині встановлений Dimensity 7100, а акумулятор має місткість 7100 мА·год. Передбачені заряджання потужністю 45 Вт та обхідне живлення, яке дозволяє подавати енергію безпосередньо на пристрій під час гри.

Основна камера на 50 Мп і фронтальна на 16 Мп тут відходять на другий план. Головна перевага Neo 5 Max — просторий екран для ігор та відео. Проте корпус завширшки близько 88 мм і вага приблизно 245 г потребують звикання: перед покупкою особливо бажано потримати такий смартфон у руках.