Настоящие гиганты: пять смартфонов с самыми большими дисплеями

Большой смартфон удобен для просмотра фильмов, навигации, работы с документами и игр. На экране помещается больше информации, а виртуальные кнопки нажимать легче. Обратная сторона — габариты: пользоваться такими устройствами одной рукой непросто, а вес большинства моделей превышает 200 граммов.

В подборку вошли пять смартфонов с обычными, неразворачивающимися дисплеями. Мы расположили их в порядке возрастания диагонали — от почти семи до семи с половиной дюймов. Цены в долларах приведены ориентировочно: стоимость зависит от конфигурации памяти, продавца, акций и условий гарантии.

Huawei Mate 70 Air — 6,96 дюйма

Ориентировочная цена: 630 долларов за 12/256 ГБ.

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Mate 70 Air сочетает в себе большой OLED-дисплей и тонкий корпус: толщина составляет 6,6 мм, вес — 208 г. Разрешение экрана — 2760 × 1320 пикселей. Производитель называет его семидюймовым, хотя точная диагональ равна 6,96 дюйма.

Процессор зависит от конфигурации: версия с 12 ГБ оперативной памяти оснащена Kirin 9020B, а с 16 ГБ — Kirin 9020A. Аккумулятор имеет ёмкость 6500 мА·ч и поддерживает зарядку мощностью 66 Вт.

Основную камеру на 50 Мп дополняют телефотомодуль с трёхкратным оптическим приближением и сверхширокоугольная камера. Это делает Huawei более привлекательным для фотографирования, чем более простые модели из этой подборки.

Главный нюанс — HarmonyOS и доступность нужных приложений. Перед покупкой стоит проверить работу банковских сервисов и программ, которыми вы пользуетесь ежедневно.

Redmi Note 17 4G — 6,99 дюйма

Ориентировочная цена: 250 долларов за 4/128 ГБ.

Redmi делает ставку на сочетание большого AMOLED-экрана и ёмкого аккумулятора. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, а заявленная пиковая яркость достигает 1800 нит. Аккумулятор емкостью 7700 мА·ч — самый ёмкий среди представленных моделей. Мощность зарядки составляет 45 Вт.

За производительность отвечает Snapdragon 6s 4G Gen 2. Это платформа, предназначенная в первую очередь для повседневных задач: мессенджеров, видео, браузера и несложных игр. Сам по себе большой дисплей не превращает смартфон в игровой флагман.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, фронтальная — 16 Мп. Предусмотрены NFC, инфракрасный порт и возможность установки карты памяти. Базовые 4 ГБ оперативной памяти могут ограничивать комфорт при одновременной работе со многими приложениями.

Oukitel C69 — 7,2 дюйма

Ориентировочная цена: 230 долларов за 8/512 ГБ.

Oukitel C69 оснащён огромным IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Однако разрешение составляет всего 1560 × 720 пикселей. При такой диагонали это заметный компромисс: мелкий текст и детали изображения будут уступать по четкости экранам с более высокой плотностью пикселей.

Смартфон оснащен процессором Unisoc T615, аккумулятором емкостью 6000 мА·ч и зарядкой мощностью 18 Вт. Есть поддержка microSD, NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. Основная камера — 64 Мп, фронтальная — 8 Мп.

Эта модель предназначена для пользователей, которым нужны большой экран и вместительное хранилище за умеренную цену. В то же время корпус толщиной 9,5 мм и вес 243 г делают её довольно массивной.

TCL NXTPAPER 60 Ultra — 7,2 дюйма

Ориентировочная цена: 560 долларов за версию с 256 ГБ и комплектом аксессуаров.

Особенность TCL — матовый дисплей NXTPAPER, который уменьшает блики и предлагает специальные режимы для чтения. Это цветной ЖК-экран с частотой 120 Гц, а не электронная бумага, как в большинстве ридеров.

Смартфон оснащен процессором Dimensity 7400 и более универсальным набором камер. Основной модуль на 50 Мп дополняют телефотокамера на 50 Мп с трёхкратным оптическим приближением и сверхширокоугольная камера на 8 Мп. Предусмотрена защита от пыли и воды по стандарту IP68.

Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч скромнее, чем у других участников подборки, а мощность зарядки ограничена 33 Вт. Зато модель выделяется экраном для чтения, поддержкой стилуса и сравнительно небольшим для таких габаритов весом — 227 г.

Nubia Neo 5 Max — 7,5 дюйма

Ориентировочная цена: 420 долларов за 8/256 ГБ.

Самый большой смартфон в подборке оснащен 7,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Игровую направленность подчеркивают сенсорные триггеры на боковой грани: им можно назначать действия в совместимых игровых сценариях.

Внутри установлен процессор Dimensity 7100, а емкость аккумулятора составляет 7100 мА·ч. Предусмотрены зарядка мощностью 45 Вт и функция «пассивной зарядки», которая позволяет подавать энергию непосредственно на устройство во время игры.

Основная камера на 50 Мп и фронтальная на 16 Мп здесь отходят на второй план. Главное преимущество Neo 5 Max — просторный экран для игр и видео. Однако корпус шириной около 88 мм и вес примерно 245 г требуют привыкания: перед покупкой особенно желательно подержать такой смартфон в руках.