Starlink в Украине: как работает спутниковый интернет, сколько он стоит и почему он стал чрезвычайно важным

Название Starlink в Украине хорошо известно даже тем, кто никогда не интересовался спутниковой связью. После начала полномасштабного российского вторжения система SpaceX стала одним из ключевых способов быстро восстанавливать интернет там, где повреждены оптоволоконные линии, мобильные вышки или отсутствует электроснабжение.

Но принцип работы Starlink существенно отличается от обычного спутникового телевидения и старых систем спутникового интернета. Давайте разберемся простыми словами, как сигнал попадает с домашней антенны в космос и обратно, сколько это стоит в Украине и что изменилось в 2026 году.

Чем Starlink отличается от старого спутникового интернета

В классических системах спутниковой связи часто используются геостационарные спутники, расположенные примерно в 35 786 км от Земли. Из-за огромного расстояния сигналу требуется много времени на путь туда и обратно, поэтому задержка может превышать 600 мс.

SpaceX пошла по другому пути. Starlink состоит из тысяч аппаратов на низкой околоземной орбите. Значительная часть спутников работает примерно на высоте 550 км.

Благодаря этому типичная задержка на земле может составлять около 25–60 мс — этого уже достаточно мало для видеозвонков, работы через облачные сервисы, стриминга и даже онлайн-игр.

Проще говоря, вместо одного очень удаленного спутника пользователя постоянно обслуживают аппараты, которые быстро пролетают над ним и передают соединение друг другу.

Как интернет проходит через космос

В самом простом варианте систему можно разделить на три основные части.

Первая — пользовательский терминал. Та самая плоская «тарелка», которую устанавливают на крыше, во дворе, на автомобиле или в другом месте с достаточно открытым небом.

Это не обычная спутниковая антенна, которую нужно вручную направить точно в одну точку. В Starlink используется фазированная антенная решетка. Она может электронным способом изменять направление радиосигнала и автоматически переключаться между спутниками, движущимися по небу.

Вторая часть — сами спутники.

Терминал передает им данные, после чего информация может поступить непосредственно в наземную интернет-инфраструктуру или сначала пройти через другие устройства Starlink.

Современные спутники оснащены лазерными межспутниковыми каналами. Компания SpaceX отмечает, что на многих аппаратах установлено по три лазера со скоростью до 200 Гбит/с каждый. Благодаря этому данные могут передаваться между спутниками без необходимости немедленно «спускать» сигнал на землю.

Третья составляющая — наземные шлюзы и точки подключения к обычному интернету. Оттуда запрос поступает на нужный сервер, а ответ проходит путь в обратном направлении.

Всё это происходит настолько быстро, что для пользователя Starlink работает почти как обычный домашний провайдер.

Почему Starlink стал настолько важным для Украины

До 2022 года Starlink в основном воспринимался как решение для отдаленных домов, сельской местности, судов или людей, путешествующих вдали от сетей мобильной связи.

В Украине его роль изменилась после полномасштабного вторжения России.

Спутниковый интернет не требует прокладки оптоволоконного кабеля к конкретному дому и не зависит от ближайшей мобильной базовой станции. При наличии электропитания, исправного терминала и доступа к небу связь можно наладить в кратчайшие сроки.

Именно поэтому Starlink начали использовать государственные учреждения, энергетические компании, медицинские учреждения, спасатели, бизнес и военные.

По данным Министерства цифровой трансформации, Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink. Они стали важной частью резервной инфраструктуры связи, особенно во время длительных отключений электроэнергии и повреждений наземных сетей.

Для Сил обороны Starlink также стал важным каналом передачи данных и связи. В 2026 году агентство Reuters назвало эту систему критически важной для украинских военных коммуникаций и ряда беспилотных систем. В то же время Россия активно пытается создавать препятствия для таких каналов.

Поэтому Starlink не является системой, которую невозможно заглушить. Просто её гораздо сложнее подавить, чем многие традиционные каналы, и она постоянно совершенствуется с технической точки зрения.

В 2026 году в Украине начали обязательную регистрацию Starlink

В этом году правила использования Starlink в Украине существенно изменились.

Украина совместно с SpaceX внедрила систему «белого списка». Ее цель — разрешить работу украинских терминалов и одновременно заблокировать устройства, которые пытаются использовать российские войска.

Во время военного положения терминалы, используемые на территории Украины, должны пройти верификацию. Непроверенные устройства могут быть отключены. Это требование распространяется как на физических лиц, так и на бизнес и государственные структуры. Военные регистрируют свои устройства через специальные системы Сил обороны.

Поэтому обычным пользователям недостаточно просто привезти терминал из-за границы и активировать тариф. Необходимо также пройти предусмотренную государством процедуру верификации. Актуальные правила доступны через приложение «Дія» и ЦНАП, поскольку порядок уже изменялся в течение 2026 года.

Сколько стоит Starlink в Украине

Starlink официально работает в Украине и предлагает несколько тарифных планов для частных пользователей.

По состоянию на конец августа 2026 года тариф «Residential Lite» для домашнего использования стоит от 30 долларов в месяц — примерно 1340 гривен по текущему курсу. Для него заявлена скорость до 200 Мбит/с.

Стандартный тариф «Residential» стоит от 80 долларов, или около 3570 грн в месяц, и обеспечивает максимальную скорость до 400+ Мбит/с.

Для использования в роуминге предусмотрены отдельные тарифы Roam.

Пакет Roam 100GB стоит $55 — примерно 2450 грн в месяц. После использования 100 ГБ высокоскоростного трафика сохраняется неограниченный доступ на более низкой скорости.

План «Roam Unlimited» стоит 100 долларов, то есть примерно 4460 гривен в месяц, и предусматривает неограниченный высокоскоростной трафик.

Указанные значения скорости являются максимальными. Фактическая скорость зависит от местоположения, загруженности сети, тарифа и того, насколько хорошо антенна «видит» небо.

А теперь Starlink в Украине может работать даже без «тарелки»

В 2026 году термин «Starlink» в Украине перестал означать исключительно отдельный спутниковый терминал.

«Киевстар» совместно с SpaceX внедряет технологию Starlink Direct to Cell. Специальные спутники фактически работают как базовые станции мобильной связи в космосе и могут подключаться напрямую к совместимым 4G-смартфонам.

Для этого пользователю не нужна антенна Starlink.

Изначально эта технология позволяла отправлять SMS там, где отсутствует обычное мобильное покрытие. С июня 2026 года «Киевстар» также запустил тестовый режим Light Data: через спутник могут работать Viber, WhatsApp и Google Maps.

По состоянию на конец второго квартала более 6 млн абонентов «Киевстар» уже пользовались услугой Direct to Cell, а через спутники было отправлено миллионы сообщений. Полноценный обычный мобильный интернет и голосовые звонки через эту систему пока находятся в стадии развития.

Важно не путать эти две технологии. Обычный Starlink с терминалом обеспечивает полноценный широкополосный доступ в Интернет. Direct to Cell — это резервное подключение смартфона непосредственно к специальному спутнику в случае отсутствия наземной мобильной сети.

В итоге

Starlink — это не «интернет из волшебной тарелки». Это огромная сеть, состоящая из тысяч низкоорбитальных спутников, фазированных антенн, космических лазерных каналов и наземной инфраструктуры, которая в совокупности функционирует как единый глобальный провайдер.

Для большинства стран это, прежде всего, способ подключить отдаленные районы. Для Украины эта технология приобрела совершенно иное значение.

Во время полномасштабной войны Starlink стал резервным средством для критически важной инфраструктуры и гражданской связи, важной технологией для Сил обороны, а в 2026 году превратился ещё и в способ поддерживать связь с помощью обычного смартфона там, где нет ни одной базовой станции мобильной связи.

Именно украинский опыт продемонстрировал одно из главных преимуществ низкоорбитального спутникового интернета: когда наземная инфраструктура исчезает, часть сети физически остается на высоте сотен километров над Землей.