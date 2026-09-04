POCO F9 Pro против iQOO 15R: один мощнее, другой работает дольше

На бумаге POCO F9 Pro выглядит более убедительно. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, 200-мегапиксельной основной камерой, отдельным 50-мегапиксельным телеобъективом и даже поддерживает беспроводную зарядку. Но iQOO 15R может похвастаться значительно более ёмкой батареей и более тонким корпусом, поэтому выбор не так очевиден.

Оба смартфона оснащены 6,59-дюймовыми AMOLED-дисплеями. У POCO частота обновления достигает 185 Гц, а разрешение составляет 2510×1156 пикселей. iQOO предлагает 1,5K-панель с разрешением 2750×1260 пикселей и частотой 144 Гц. То есть POCO делает больший акцент на максимальной плавности, а iQOO — на плотности пикселей.

POCO F9 Pro

По производительности преимущество также остается за POCO. Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series относится к высшему классу, тогда как в iQOO 15R используется Snapdragon 8 Gen 5. Оба чипа изготовлены по 3-нм технологическому процессу и обеспечивают более чем достаточную производительность для современных игр и ресурсоемких приложений. В повседневном использовании разница будет гораздо менее заметной, чем в синтетических тестах.

iQOO 15R

iQOO берет реванш за счет автономности

Главное преимущество iQOO 15R — аккумулятор емкостью 7600 мА·ч. У POCO F9 Pro — 6330 мА·ч, что тоже немало, но разница превышает 1200 мА·ч. Обе модели поддерживают 100-ваттную проводную зарядку, однако только POCO имеет ещё и 50-ваттную беспроводную.

При этом iQOO удалось разместить более ёмкий аккумулятор в более тонком корпусе: толщина версии Dark Knight составляет всего 7,9 мм. Поэтому для пользователя, которому важны два дня работы без подзарядки, именно iQOO выглядит более привлекательным вариантом.

С камерами ситуация противоположная

POCO F9 Pro гораздо более универсален. Его основной 200-мегапиксельный модуль дополняет 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным оптическим приближением и OIS. Это даёт смартфону преимущество при портретной съёмке и фотографировании удалённых объектов.



Снято на Poco F9 Pro (основная камера).



Снято на iQOO 15R (основная камера).



Снято на iQOO 15R

iQOO 15R оснащён всего двумя задними камерами: 50-Мп Sony LYT-700V с оптической стабилизацией и 8-Мп сверхширокоугольной. Основной сенсор сам по себе неплохой, но отсутствие телеобъектива существенно ограничивает возможности камеры.

Что в итоге выбрать

POCO F9 Pro выглядит как лучший универсальный смартфон. Он более производительный, имеет более мощную камеру, дисплей с частотой обновления 185 Гц и поддерживает беспроводную зарядку.

iQOO 15R стоит выбрать в первую очередь из-за автономности. Его аккумулятор емкостью 7600 мА·ч заметно больше, корпус тоньше, а производительности Snapdragon 8 Gen 5 всё равно хватит с большим запасом.

Для украинского покупателя есть ещё один нюанс: у POCO F9 Pro есть глобальная версия, тогда как iQOO 15R официально представлен в первую очередь на индийском рынке. Поэтому перед покупкой iQOO через неофициальные каналы стоит отдельно проверить гарантию, прошивку и поддержку необходимых частот мобильной связи.