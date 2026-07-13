Тайна Холодной войны: над СССР возник «купол света» шириной почти 2000 км

Во время Холодной войны разведывательный самолет США следил за запуском советской ракеты SS-20, но экипаж заметил не только ракету. В небе появилась огромная световая стена, которую американские аналитики так и не смогли окончательно объяснить.

В конце 1980-х годов американские самолёты RC-135S Cobra Ball регулярно наблюдали за советскими ракетными испытаниями. Это были специализированные самолеты-разведчики, предназначенные для сбора оптических и электронных данных о баллистических целях. ВВС США прямо отмечают, что такая информация использовалась, в частности, для проверки соблюдения договоров об вооружениях и развития систем противоракетной обороны.

Во время одной из таких миссий американский экипаж наблюдал запуск советской ракеты РСД-10 «Пионер», известной на Западе как SS-20 Saber. Именно тогда пилоты заметили странное явление: над территорией СССР начала быстро разрастаться полупрозрачная белая «стена» или «купол» света, который двигался в сторону северной части Тихого океана.

Что увидели американцы

В рассекреченных документах ВВС США это явление называли Dome of Light, то есть «купол света». По описаниям наблюдателей, всё начиналось с небольшой белой сферы на горизонте. Затем она быстро расширялась вверх и в стороны, сохраняя куполообразную форму. Сначала световая оболочка была плотной, а со временем становилась более прозрачной, и сквозь неё можно было видеть звёзды.

По предварительным оценкам американских аналитиков, размеры такого купола могли достигать примерно 1900 км в ширину, а центр явления мог находиться на высоте около 1000 км. Большинство таких явлений длились примерно 20 минут, но в отдельных отчетах упоминались наблюдения продолжительностью до 100 минут.

Самое странное заключалось в том, что это явление связывали именно с запусками SS-20, но закономерность была неидеальной:

«купол света» фиксировали во время запусков советских SS-20;

не каждый запуск этой ракеты сопровождался таким эффектом;

иногда световое явление наблюдалось ещё до запуска ракеты;

в остальных случаях — уже после запуска;

Американские специалисты не могли дать единого объяснения тому, как именно ракета и «купол» связаны между собой.

Что это могло быть

Аналитики ВВС США рассматривали несколько версий. Самая простая — необычный эффект, вызванный топливом или работой ракеты. Другая версия — искусственное ионное или хемилюминесцентное облако в верхних слоях атмосферы. Подобные эксперименты проводились для изучения атмосферы, но документы указывают, что «купол света» отличался от известных ионных экспериментов размерами, внешним видом и продолжительностью.

Существовала и гораздо более тревожная версия: СССР мог испытывать средство, призванное сбить с толку или временно «ослепить» американские спутники раннего предупреждения либо затруднить работу систем противоракетной обороны. Именно эта гипотеза сделала это явление особенно интересным для военных аналитиков.

Потенциально такая технология могла бы использоваться для:

маскировка запуска баллистической ракеты;

затруднение работы инфракрасных спутников;

создание ложной или чрезмерно большой цели для систем наблюдения;

изучение поведения облаков в верхних слоях атмосферы;

экспериментов по противодействию американской ПРО.

Впрочем, окончательно доказать, что это было именно оружие или элемент противоракетной обороны, не удалось. Рассекреченные материалы свидетельствуют скорее о другом: американские аналитики действительно воспринимали это явление всерьёз, но не имели публичного окончательного объяснения.

Позже в документах упоминалась и возможность появления подобного эффекта во время полётов советской межконтинентальной ракеты SS-25 «Тополь». Это означает, что США рассматривали «купол света» не только как странную особенность SS-20, но и как потенциально более широкую советскую технологию или атмосферное явление, которое могло повторяться в других ракетных программах.

Главная интрига заключается в том, что ответ до сих пор остаётся неполным. Это могло быть атмосферное явление, химический эксперимент, побочный эффект запуска ракеты или секретная советская система противодействия наблюдению. Но для американских пилотов, которые видели перед собой огромную световую стену над СССР, это точно не выглядело как обычный ракетный след.