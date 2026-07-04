8 автопроизводителей из Китая полностью исчезнут с рынка: повлияет ли это на популярные в Украине бренды

Рынок автомобилей в Китае, который еще недавно казался бездонным, внезапно начал сокращаться. Власти страны только что исключили из официального реестра производителей сразу восемь марок, лишив их права выпускать легковые автомобили. Это самая крупная «чистка» отрасли за последние годы — и, по словам экспертов, лишь первый шаг масштабной консолидации.

Кто лишился лицензии

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) обновило официальный реестр производителей и моделей автомобилей, разрешенных к выпуску в стране. Из этого списка исчезли сразу восемь брендов:

BAIC Yinxiang (выпускал автомобили под маркой Huansu)

(выпускал автомобили под маркой Huansu) Brilliance

FAW Xiali

Haima (потеряла право только на производство легковых автомобилей; коммерческий транспорт компания по-прежнему может производить)

(потеряла право только на производство легковых автомобилей; коммерческий транспорт компания по-прежнему может производить) Hawtai

Leopaard/Changfeng

Lifan

Zotye

Потеря лицензии означает, что эти компании больше не имеют права собирать полноценные автомобили на территории Китая. Некоторые из этих марок отнюдь не являются стартапами — например, FAW Xiali когда-то на протяжении многих лет лидировала по продажам седанов в Китае, а её автомобили массово использовались в качестве такси. Brilliance в свое время одной из первых попыталась выйти на европейский рынок и до сих пор имеет совместное предприятие с BMW (это направление деятельности компания сохраняет). А Zotye запомнилась моделями, которые откровенно копировали дизайн европейских автомобилей — её SUV SR9 внешне почти повторяет Porsche Macan.

SUV SR9

Почему именно сейчас

Автомобильная отрасль Китая в последние годы росла фантастическими темпами: дешевая энергия, льготный доступ к огромному внутреннему рынку, квалифицированная рабочая сила и самая мощная в мире сеть поставщиков комплектующих. Но даже этот рынок оказался тесен для более чем сотни производителей. Заводы в среднем загружены чуть более чем наполовину, хотя в прошлом году с конвейеров сошло около 33 миллионов автомобилей.

Первая половина 2026 года стала для отрасли особенно тяжелой: спрос на внутреннем рынке упал почти на 20% — в частности, из-за отмены субсидий на электромобили и налоговых льгот для покупателей новых автомобилей. В ответ производители развязали изнурительные ценовые войны, а часть из них просто не выдержала конкуренции.

В отличие от европейских правительств, китайские власти обладают гораздо большим прямым влиянием на автопром — для закрытия любого завода достаточно одного решения министерства. Кроме того, требования к производителям становятся все более строгими: действует норма выбросов China 6b, сопоставимая с будущей европейской Euro 7, а с 2027 года станут обязательными краш-тесты в реалистичных условиях. Похоже, именно неспособность отдельных марок соответствовать новым стандартам и недостаток инвестиций в собственные технологии стали одной из причин потери лицензий.

Что дальше: масштабное укрупнение рынка

По данным китайских СМИ, заводы и часть персонала компаний, лишившихся лицензий, уже успели перейти к более крупным игрокам — в частности, к концернам GAC и Geely. Аналитики и руководители автопроизводителей прогнозируют, что это лишь начало: в ближайшие годы из более чем сотни китайских производителей на рынке может остаться лишь пять-семь крупных групп, каждая из которых будет владеть несколькими брендами.

Интересно, что общее количество марок в реестре не сократилось — место восьми ликвидированных компаний заняли другие производители, получившие разрешение на расширение модельного ряда.

Что это означает для Украины

Украинцы и сами всё активнее пересаживаются на китайские автомобили — по оценкам рынка, доля машин из Китая в Украине росла стремительными темпами и, согласно прогнозам, могла превысить 30 % рынка электромобилей в 2026 году, тогда как в 2020 году она не превышала 3%, а уже в 2024-м достигла 16,7%. Поэтому любые потрясения в китайском автопроме рано или поздно скажутся и на нашем рынке.

Хорошая новость — эта «чистка» не затронула главных «фаворитов» украинских покупателей. В списке ликвидированных марок нет ни одного из брендов-лидеров: в топ-20 самых популярных новых и подержанных автомобилей из Китая в Украине входят Geely Atlas Pro, BYD Song Plus, Zeekr 001, Chery Tiggo 4 Pro, BYD Yuan и BYD Song L, а крупнейшие концерны — Geely Holding, Chery, Great Wall Motor и BYD — не только не пострадали, но и, скорее всего, только укрепят свои позиции за счет поглощения активов более слабых конкурентов.

Но один нюанс всё же есть. Среди восьми ликвидированных марок — Lifan, бренд, который в Украине до недавнего времени оставался довольно узнаваемым: его называют среди производителей, хорошо зарекомендовавших себя на украинском рынке, наряду с Chery, Geely, Great Wall и BYD. Потеря лицензии на производство в Китае не означает мгновенного исчезновения уже проданных автомобилей с дорог, но для владельцев таких авто это плохой сигнал: поддержка бренда со стороны производителя рано или поздно прекратится, а вместе с ней — официальные поставки оригинальных запчастей и гарантийное обслуживание. В перспективе это ударит по ликвидности таких машин на вторичном рынке — перепродать автомобиль исчезающего бренда сложнее, а цена на него падает быстрее.