Радар, камера и очки, как у пилота истребителя: Volkswagen представил свой велосипед

Volkswagen решил, что автомобильным технологиям безопасности тесно в автомобилях, — и перенес их на электровелосипед. Компания готовит к сентябрьской выставке IFA Berlin умный eBike, который сама скромно называет «самым безопасным велосипедом в мире». Производить его самостоятельно концерн не будет: велосипед разработала по лицензии VW компания N+ Bikes — та самая, которая производит электровелосипеды для команды Mercedes в Формуле-1.

Главная особенность — система Smart View, по сути представляющая собой адаптацию автомобильных ассистентов для двух педалей. Радар отслеживает дорожное движение на расстоянии до 70 метров позади велосипедиста и предупреждает о приближающихся автомобилях, а камера в заднем крыле транслирует изображение на цветной дисплей на руле — зеркала заднего вида здесь заменили полноценным видеопотоком. Видимость улучшают светодиодные полосы, которые работают как поворотники и стоп-сигналы. За движение отвечает 250-ваттный среднемоторный привод Yamaha с ограничением в 25 км/ч — всё в рамках европейских норм для электровелосипедов.

Самое интересное — аксессуары. Умные очки выполняют роль проекционного дисплея: навигация Google Maps и предупреждения о радарах выводятся прямо перед глазами, а разрабатывали их инженеры, которые ранее создавали шлемовые дисплеи для пилотов истребителей. Умный шлем с защитой MIPS оснащен светодиодами яркостью более 500 люмен, синхронизируется с велосипедом, а в случае падения самостоятельно уведомит контактную личность, указав место происшествия.

Удовольствие, правда, не из дешевых: сам велосипед стоит от 3999 долларов, очки и шлем желающие могут приобрести примерно по 499 долларов за каждую вещь — то есть полный комплект обойдется в добрых пять тысяч долларов. Скептицизм по поводу титула «самого безопасного в мире» тоже уместен: единого стандарта оценки безопасности велосипедов просто не существует, поэтому громкое звание пока держится лишь на маркетинге. Проверить его на практике можно будет в сентябре — на выставке IFA Berlin обещают тест-райде.

Напомним, что Volkswagen в настоящее время экспериментирует сразу на всех фронтах: ранее мы писали о гибридном седане ID. Era 5S для Китая с запасом хода более 2000 км — концерн всё чаще выходит за рамки классического «автомобиля для Европы».