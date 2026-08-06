Китай провел боевые стрельбы с дрона KVD002 по движущейся морской цели

В конце июля у юго-восточного побережья Китая произошел инцидент, который военные обозреватели анализируют до сих пор. Во время учений НВАК ударно-разведывательный дрон KVD002 отработал боевой запуск по движущейся морской цели — и всё шло по плану, пока цель не начала маневрировать среди волн. Автоматическое сопровождение сбилось. Тогда оператор просто взял управление на себя и вручную довел удар до попадания.

Китайское телевидение показало эти кадры без малейшего смущения, и это само по себе интересно. Обычно такие видео тщательно очищают от любых намеков на несовершенство техники. Здесь же сбой автоматики превратили в аргумент: мол, связка «машина плюс человек» справляется там, где сам алгоритм не справляется. Ну и, честно говоря, для реального боя это выглядит убедительнее, чем идеальная картинка с полигона.

Сам KVD002 — аппарат класса средневысотных разведывательно-ударных дронов, которые используются сухопутными войсками НВАК. Размах крыла около 18 метров, поршневой двигатель мощностью 85 киловатт с толкающим винтом, силуэт узнаваемо похож на экспортный CH-4. Под фюзеляжем — стабилизированная оптико-тепловизионная станция с примерно двадцатикратным зумом, связь осуществляется по радиоканалам и через спутник, а на пилонах подвешиваются ракеты AR-1 класса «воздух — земля». Потолок, дальность и продолжительность полёта Пекин традиционно не раскрывает.

Логика появления такой машины в сухопутных войсках проста: разведка и удар в одном аппарате позволяют сэкономить самые ценные минуты — те, что проходят между обнаружением цели и решением нанести по ней удар. Военным больше не нужно запрашивать помощь авиации или флота — увидел, подсветил, нанёс удар самостоятельно. Это та самая философия, которую война в Украине превратила в общевойсковой стандарт, и Китай явно извлекает из неё уроки.

Сколько таких дронов у Китая на самом деле готовы к работе — вопрос открытый. На одном из южных аэродромов насчитали не менее тринадцати KVD002, но сколько из них летает, а сколько находится в ремонте, по спутниковым снимкам не видно.

Напомним, ранее мы писали о том, как Китай столь же демонстративно продемонстрировал запуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 с большого эсминца — публичные «утечки» боевых кадров давно стали для Пекина отдельным жанром военной дипломатии.