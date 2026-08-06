Нейросеть будет выявлять сбои в Windows 11: Microsoft представила новые инструменты на базе ИИ

Microsoft представила два новых инструмента на основе искусственного интеллекта, призванных существенно повысить производительность Windows. Их задача — оперативно выявлять ошибки и узкие места в системе, чтобы разработчики быстрее выпускали соответствующие исправления.

Оба инструмента построены на платформе Model Context Protocol (MCP) и работают с файлами трассировки Event Trace Log (ETL). Они избавляют разработчиков от необходимости вручную просматривать огромные объемы данных — системные логи и журналы событий. Немного контекста: ETW (Event Tracing for Windows) — это система трассировки событий, которая собирает данные о производительности и диагностике, а Windows Performance Analyzer преобразует собранные данные в графики и таблицы. Протокол MCP, в свою очередь, позволяет ИИ-ассистентам напрямую анализировать эти сложные технические данные и объяснять их простым текстом.

В результате разработчики смогут запрашивать нужную информацию на обычном языке — «почему просел кадр», «какой процесс загрузил процессор» — и получать ответы, основанные на фактических данных трассировки, а не на предположениях. Любые выводы ассистента подкрепляются реальными системными логами.

В текущей предварительной версии доступны анализ использования процессора, фильтрация процессов, агрегирование, сравнение нескольких трассировок, анализ символов и критического пути. Также поддерживается определение «областей интереса», что упрощает сравнение конкретных окон выполнения в разных трассировках.

В то же время Microsoft честно предупреждает: как и в случае с любыми ИИ-инструментами, ответы языковой модели следует рассматривать как рекомендации, а не как окончательные выводы. Разработчикам рекомендуется проверять результаты по исходным данным трассировки и подтверждать анализ дополнительными запросами. Предварительная версия ETW MCP уже доступна в репозитории NuGet.

Для пользователей всё это означает одно: чем быстрее разработчики будут находить причины торможения системы, тем быстрее будут появляться исправления — поэтому в перспективе от новых инструментов выиграют не только инженеры Microsoft, но и обычные пользователи Windows 11.

Напомним, ранее мы писали, что Windows 11 тем временем незаметно устанавливает пользователям приложение OneDrive Photos, которое дублирует стандартное приложение «Фотографии» и не удаляется отдельно, — так что у ИИ-помощников есть над чем поработать не только в плане производительности.