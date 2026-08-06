Нейромережа шукатиме гальма у Windows 11: Microsoft показала нові ШІ-інструменти

Microsoft представила два нові інструменти на основі штучного інтелекту, покликані відчутно покращити продуктивність Windows. Їхнє завдання — оперативно знаходити баги й вузькі місця в системі, щоб розробники швидше випускали відповідні патчі.

Обидва інструменти побудовані на платформі Model Context Protocol (MCP) і працюють із файлами трасування Event Trace Log (ETL). Вони позбавляють розробників необхідності вручну переглядати величезні обсяги даних — системні логи та журнали подій. Трохи контексту: ETW (Event Tracing for Windows) — це система трасування подій, яка збирає дані про продуктивність і діагностику, а Windows Performance Analyzer перетворює зібране на графіки й таблиці. Протокол MCP своєю чергою дозволяє ШІ-асистентам напряму аналізувати ці складні технічні дані й пояснювати їх простим текстом.

У результаті розробники зможуть запитувати потрібну інформацію звичайною мовою — «чому просів кадр», «який процес з’їв процесор» — і отримувати відповіді, сформовані на основі фактичних даних трасування, а не припущень. Будь-які висновки асистента підкріплюються реальними системними логами.

У поточній попередній версії доступні аналіз використання процесора, фільтрація процесів, агрегування, порівняння кількох трасувань, аналіз символів і критичного шляху. Підтримується й визначення «областей інтересу», що спрощує порівняння конкретних вікон виконання в різних трасуваннях.

Водночас Microsoft чесно попереджає: як і у випадку з будь-якими ШІ-інструментами, відповіді мовної моделі варто розглядати як рекомендації, а не остаточні висновки. Розробникам радять перевіряти результати за вихідними даними трасування й підтверджувати аналіз додатковими запитами. Попередня версія ETW MCP уже доступна в репозиторії NuGet.

Для користувачів усе це означає просте: що швидше розробники знаходитимуть причини гальмувань системи, то швидше з’являтимуться виправлення — тож у перспективі від нових інструментів виграють не лише інженери Microsoft, а й звичайні власники Windows 11.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Windows 11 тим часом тихо встановлює користувачам застосунок OneDrive Photos, який дублює штатні «Фотографії» і не видаляється окремо, — тож ШІ-помічникам є над чим працювати не лише в продуктивності.