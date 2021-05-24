Ці шкідливі програми повинні бути видалені відразу після покупки смартфона

Чистка телефону на Андроїд є невід’ємною частиною життя. Сміттєві, встановлені додатки можуть сильно ускладнювати нам життя. Вони займають місце в пам’яті, працюють у фоновому режимі, садять акумулятор.





Одна справа, коли ми користуємося такими додатками, інша справа, коли вони нам зовсім не потрібні.

Є одна соціальна мережа, якою користуються далеко не всі користувачі смартфонів. Вона вже встановлена ​​в Андроїд, і не завжди дозволяє себе видалити – це Facebook.

Звичайно, через простій соціальної мережі ми б не стали писати цілу статтю. У FB є супутники, які виконують свою роботу в телефоні, не питаючи про це нас.

Ось ці додатки (крім основного додатку facebook)

Навіть після видалення Facebook вони будуть продовжувати працювати, не приносячи ніякої користі вам. За що вони відповідають?

App Installer відповідає за установку додатків від Facebook (в тому числі інстаграм і WhatsApp). Має необов’язкову посередницьку функцію.

App Manager вже більш витратна програмка. Відповідає за оновлення Facebook (в тому числі інстаграм і WhatsApp). Постійно шукає оновлення, навіть якщо ви відключили автоноволення додатків.

Facebook Services. Працює на користь, тільки якщо ви активний користувач FB. Працює як планувальник, синхронізатор і т.д.

Виходячи з цього. Якщо ви використовуєте Facebook раз на півроку, для того, щоб авторизуватися через нього в додатку, то всі ці додатки і сервіси вам не потрібні. Тому рекомендую їх відключити.

У підсумку має вийти так

Тепер програми не працюють в фоні і не займають оперативну пам’ять. Але все ж вони займають простір в пам’яті.