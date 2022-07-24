У Windows 11 з’явився захист від злому паролів

У Windows 11 додали захист від злому системи шляхом повного перебору паролів. Про це повідомляє видання Neowin.





Нововведення з’явилося у попередній версії операційної системи Windows 11 22H2. Захист ускладнює зламування ОС за допомогою методу повного перебору або «грубої сили» (brute force), застосовуючи який зловмисник перебирає можливі варіанти паролів. Уточнюється, що він обмежує кількість спроб для введення комбінації символів до 10 штук.

За словами представників Microsoft , метод «грубої сили» найбільш популярний для проникнення в систему, у тому числі з використанням протоколу віддаленого робочого столу. “Цей метод дуже часто використовується в програмах-вимагачах, керованих людьми, та інших атаках”, – зазначив віце-президент Microsoft з безпеки операційних систем та підприємств Девід Вестон .

Журналісти звернули увагу, що цей захист був присутній і в ранніх версіях ОС, проте його було відключено за умовчанням. Також системні адміністратори можуть скористатися реєстром Windows, щоб вказати кількість спроб, які даються користувачеві на введення коректного пароля.