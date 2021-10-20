Facebook змінить назву

Компанія Facebook вирішила змінити назву. Це пов’язано з планами створити “метавсесвіт”, який, за словами глави корпорації Марка Цукерберга, надасть великі можливості людям творчих професій, тим, хто хоче жити і працювати далеко від центру міста, а також які проживають на територіях, на яких обмежений доступ до освіти або об’єктах рекреації. Таке пояснення наводиться на сайті новинного порталу Verge , який, в свою чергу, посилається на знайоме з ситуацією джерело.





Нагадаємо, в лютому 2004 року 19-річний американський студент Марк Цукерберг придумав соцмережу Facebook, яка за 17 років перетворилася на величезну компанію, якій зараз належать сервіси Messenger, WhatsApp і Instagram.

Цукерберг займає третій рядок у списку найбагатших американців. Згідно з останніми даними, його статки – 134,5 мільярда доларів.