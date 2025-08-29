Google Перекладач отримав функції для вивчення мов на зразок Duolingo

Google додала в додаток Перекладач нові інструменти на основі штучного інтелекту, які допоможуть не тільки перекладати, але й вивчати мови. Головна новинка — режим «Практика».

Він підійде і новачкам, і тим, хто вже непогано розмовляє іноземною мовою. Користувач вказує свій рівень і цілі, після чого додаток пропонує індивідуальні вправи: можна слухати діалоги і вибирати почуті слова або тренуватися в розмові. Система відстежує прогрес і адаптує завдання під конкретну людину.

Поки ця функція працює в тестовому режимі. Вона доступна англомовним користувачам для вивчення іспанської та французької, а також носіям іспанської, французької та португальської для практики англійської.

Ще одне важливе оновлення — покращений режим живого перекладу. Тепер можна вести діалог більш ніж 70 мовами. Додаток відтворює переклад вголос і показує текст розмови двома мовами. Система вміє розпізнавати паузи, акценти та інтонацію, щоб мова звучала максимально природно.

І ця функція, щоправда, поки що тестова.