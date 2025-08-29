Softnews
HyperOS 3.0 вийшла: пристрої Xiaomi які оновляться першими
Xiaomi представила HyperOS 3.0 на базі Android 16 і повідомила, що бета-тест стартує 29 серпня. Візуально HyperOS 3.0 нагадує iOS.
Одне з важливих нововведень — функція Super Island, яка є аналогом Dynamic Island в iPhone. Також оновився додаток «Телефон», були поліпшені стабільність і продуктивність ОС. А ще з’явилася функція швидкої передачі даних між пристроями Xiaomi і Apple.
29 серпня оцінити бету HyperOS 3.0 зможуть власники:
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15S Pro;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi K80 Extreme Edition;;=
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- POCO F7.
17 вересня до них додадуться:
- Xiaomi MIX Flip 2;
- Redmi K80;
- Xiaomi Pad 7 Ultra;
- Xiaomi Pad 7;
- Redmi K Pad;
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series;
- Xiaomi TB S Pro Mini LED series.
А 30 вересня:
- Xiaomi MIX Fold 4;
- Xiaomi MIX Flip;
- Xiaomi 14 Ultra/Titanium Special Edition;
- Xiaomi 14 Pro/Titanium Special Edition;
- Xiaomi 14;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70 Extreme Edition;
- Redmi K70;
- Redmi K70E;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.