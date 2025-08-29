Softnews

HyperOS 3.0 вийшла: пристрої Xiaomi які оновляться першими

GSMinfo29.08.2025
HyperOS

Xiaomi представила HyperOS 3.0 на базі Android 16 і повідомила, що бета-тест стартує 29 серпня. Візуально HyperOS 3.0 нагадує iOS.

Одне з важливих нововведень — функція Super Island, яка є аналогом Dynamic Island в iPhone. Також оновився додаток «Телефон», були поліпшені стабільність і продуктивність ОС. А ще з’явилася функція швидкої передачі даних між пристроями Xiaomi і Apple.

29 серпня оцінити бету HyperOS 3.0 зможуть власники:

  1. Xiaomi 15 Ultra;
  2. Xiaomi 15S Pro;
  3. Xiaomi 15 Pro;
  4. Xiaomi 15;
  5. Redmi K80 Pro;
  6. Redmi K80 Extreme Edition;;=
  7. Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;
  8. Xiaomi Pad 7 Pro;
  9. POCO F7.

17 вересня до них додадуться:

  1. Xiaomi MIX Flip 2;
  2. Redmi K80;
  3. Xiaomi Pad 7 Ultra;
  4. Xiaomi Pad 7;
  5. Redmi K Pad;
  6. Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series;
  7. Xiaomi TB S Pro Mini LED series.

А 30 вересня:

  1. Xiaomi MIX Fold 4;
  2. Xiaomi MIX Flip;
  3. Xiaomi 14 Ultra/Titanium Special Edition;
  4. Xiaomi 14 Pro/Titanium Special Edition;
  5. Xiaomi 14;
  6. Redmi K70 Pro;
  7. Redmi K70 Extreme Edition;
  8. Redmi K70;
  9. Redmi K70E;
  10. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

