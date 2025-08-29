Народний Samsung Galaxy S25 FE представлять вже наступного тижня

Samsung повідомила, що захід Galaxy Event відбудеться 4 вересня 2025 року. Проведуть його в онлайні, подивитися презентацію можна буде на офіційному сайті та YouTube-каналі виробника.

Цього дня будуть представлені три пристрої. А саме Samsung Galaxy S25 FE, найдоступніший смартфон лінійки Galaxy S25, а також планшети Samsung Galaxy Tab S11 і Samsung Galaxy Tab S11 Ultra.

Раніше повідомлялося, що Samsung Galaxy S25 FE отримає 6,7-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1080p, частотою оновлення 120 Гц і склом Gorilla Glass Victus+. Тильна камера на 50+12+8 Мп, фронтальна на 12 Мп. Батарея на 4900 мА*год отримає підтримку дротової зарядки на 45 Вт і бездротової на 15 Вт. Товщина смартфона 7,4 мм. Апаратної основою девайса стане чіп Exynos 2400. В якості ОС використовують Android 16 з One UI 8. Ціна — від $649.