Паперові рахунки за газ стрімко втрачають свою актуальність: у «Нафтогазі» пояснили, у чому вигода цифрових квитанцій

Паперові квитанції за газ, які щомісяця надходять більшості споживачів, потроху втрачають свою популярність. Про це розповіли у «Нафтогазі», що постачає блакитне паливо 98% домогосподарств України.

Платити за газ у банку чи на пошті, спираючись на інформацію у паперових квитанціях, продовжують переважно пенсіонери. Натомість молодь та люди середнього віку все частіше переходять на цифрові квитанції та онлайн розрахунок. Адже це не тільки зручніше, а ще й дозволяє заощадити на рахунках за газ.

У чому плюси цифрових квитанцій?

Головною перевагою цифрової квитанції за газ є те, вона надходить значно швидше за паперову. Такий рахунок клієнт «Нафтогазу» може отримати до 12-го числа місяця. Натомість паперова квитанція у кращому випадку надійде до 20-го числа. А у випадку якихось форс-мажорів чи проблем із поштою – ще на кілька днів пізніше.

Чому ж оперативність надходження цифрової квитанції є настільки важливою? Усе просто. Справа в тому, що для споживачів, які заплатять за газ до 15-го числа, «Нафтогаз» робить знижку в розмірі 1%. А якщо споживач отримає квитанцію вже після 20-го – не зможе заощадити під час сплати рахунку.

Однак є один важливий нюанс, який також варто взяти до уваги. Щоб отримати знижку, рахунок за газ потрібно оплатити у своєму особистому кабінеті на сайті my.gas.ua. Тоді на наступну оплату клієнту нарахують знижку у 1%.

Як отримати квитанцію онлайн?

Щоб отримати цифрову квитанцію споживачу потрібен лише смартфон, планшет чи комп’ютер з доступом до інтернету. Завантажити квитанцію можна:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

з допомогою чатботу у Viber чи Telegram.

Також споживачі, що більше не користуються паперовими квитанціями, можуть повністю від них відмовитись. Для цього в особистому кабінеті на my.gas.ua необхідно обрати опцію «Отримувати рахунки онлайн».