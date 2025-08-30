Більшість українців не зможе вийти на пенсію в 60 років: що їм завадить

В Україні вже за кілька років більшість громадян змушена буде перепрацьовувати до 63 чи навіть 65 років. Мінімальний стаж, з яким можна буде вийти на заслужений відпочинок у 60 років, зросте до 34 років. Задовільнити ці вимоги та вчасно піти на пенсію мало кому буде до снаги. Адже станом на сьогодні до цієї норми не дотягує навіть середній стаж, з яким українці виходять на пенсію – 33 роки і 9 місяців.

Як змінюватимуться вимоги до стажу?

У 2025 році мінімальний стаж, з яким можна піти на пенсію в 60 років, складає 32 роки. Тим, хто не вкладається в цю норму доводиться працювати до 63 чи 65 років. Адже тоді їм буде достатньо 22 або 15 років стажу відповідно.

Але вимоги до стажу з кожним роком змінюються. Через розпочату у 2017 році пенсійну реформу, щороку мінімальний страховий стаж для майбутніх пенсіонерів збільшують на 12 місяців. Відповідно у найближчі кілька років для виходу на пенсію у 60-т потрібен буде стаж щонайменше:

33 роки – у 2026-му;

34 роки – у 2027-му;

35 роки – у 2028-му.

Коли в уряді розробляли відповідний закон, розраховували, що у 2028-у на пенсію в 60 років зможуть піти щонайменше 45% пенсіонерів. Натомість 50% змушені будуть попрацювати до 63 років, а ще 5% – до 65 років. Але коронавірус та повномасштабне вторгнення росії дещо зіпсували цю статистику. У сучасних реаліях офіційно відпрацювати 35 років до 60-ти виглядає м’яко кажучи малоймовірним.

Чому майбутнім пенсіонерам буде вкрай складно виконати вимоги за стажем?

До 2028 року, коли відбудеться останнє передбачене реформою збільшення мінімального стажу, ситуація стане просто катастрофічною. Адже вчасно вийти на пенсію зможе лише людина, яка з 25 років безперервно працювала та ще й була офіційно працевлаштована. Через негаразди, що спіткали нашу країну за останні кілька років, така ситуація виглядає майже нереальною.

Чимало українців втратили роботу ще під час епідемії коронавірусу. У інших причиною для переривання стажу стала війна та необхідність переїжджати у більш безпечні регіони. Що вже казати про людей, які роками працюють неофіційно через неможливість знайти легальну роботу. Всі вони не зможуть виконати оновлені вимоги за стажем, а тому змушені будуть працювати до 63, а подекуди навіть до 65 років.