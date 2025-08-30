Бронь не завжди гарантує захист від мобілізації: що робити, якщо заброньованому прийшла повістка

В Україні активно триває мобілізація військовозобов’язаних громадян до Збройних сил. При цьому частина українців має право на бронювання, тобто свого роду захист від призову. Та що робити, якщо, навіть попри наявність броні, громадянину все одно прийшла повістка.

Хто має право на бронь?

Тимчасове звільнення від служби в Україні можуть отримати представники певних професій, а також працівники деяких підприємств. Зокрема право на бронь мають:

працівники ДСНС;

поліцейські;

співробітники прокуратури;

оборонних підприємств;

виробництв, які співпрацюють з Міноборони;

підприємств, що мають статус критично важливих для економіки країни.

Всі вони мають 100% гарантію на відстрочку від мобілізації, аж доки не звільняться чи не змінять роботу.

Що робити, якщо незважаючи на бронь прийшла повістка?

Якщо при наявній броні громадянину раптом прийшла повістка, адвокати радять спершу перевірити актуальність бронювання. Зробити це можна кількома способами:

звернутись до відділу кадрів за місцем роботи;

перевірити свій статус у застосунку «Резерв+»;

навідатись до ТЦК.

Якщо бронювання все ще діє, потрібно принести до ТЦК документи, які це підтверджують. Однак є один дуже важливий нюанс, на якому постійно наголошують юристи. Ні в якому разі не можна ігнорувати повістку. Адже тоді військовозобов’язаного оголосять у розшук і вирішити питання буде вже значно складніше.

Чи подіє бронь, якщо людина вже в розшуку?

Оформити бронювання на працівника, якого ТЦК вже оголосили в розшук, неможливо. Для цього розшукуваному громадянину потрібно перш за все з’явитися до військомату та оплатити штраф за порушення правил військового обліку. Лише після цього його можна буде забронювати.

Якщо мова йде про бронювання через застосунок «Дія», то після оплати штрафу потрібно буде зачекати ще близько трьох діб. Адже оформити бронь можна буде лише тоді, коли статус військовозобов’язаного оновиться. Тобто в системі «Оберіг» біля його імені зникне відмітка «у розшуку».