Як зрозуміти, що час міняти Wi-Fi роутер: спеціалісти назвали основні ознаки застарівання пристрою

Складно уявити сучасну оселю без Wi-Fi роутера. Адже саме він забезпечує швидкий інтернет, необхідний для безперебійної роботи смартфонів, планшетів, комп’ютерів та цілої низки інших пристроїв. Однак, як і будь-яку іншу техніку, роутери потрібно час від часу міняти. Вони виходять з ладу або просто застарівають, перестаючи задовольняти вимоги своїх господарів.

Скільки може працювати Wi-Fi роутер?

Насправді роутер може не виходити з ладу 10, 15 чи навіть 20 років. Цей пристрій – не розхідний матеріал, а свого роду маленький комп’ютер. Зокрема Wi-Fi роутери мають власні процесори, пам’ять та навіть систему охолодження. Однак, як і інша техніка, вони можуть страждати від стрибків навантаження в мережі, перегріву та інших фізичних загроз.

Але можливий також інший сценарій – банальне застарівання роутера. Технічний прогрес не спиняється ані на мить. Тож не дивно, що придбаний кілька років тому роутер сьогодні може не відповідати сучасним стандартам. Зважаючи на всі ці фактори експерти вважають середнім віком служби роутера приблизно 5-7 років.

Як зрозуміти, що пора міняти роутер?

Є кілька чітких ознак, за якими можна зрозуміти, що ваш маршрутизатор застарів і не відповідає сучасним вимогам до швидкості інтернету та стандартам безпеки. Ось найважливіші з них:

роутеру вже понад 7 років;

швидкість інтернету нижа за передбачену вашим тарифом;

погана якість сигналу;

періодичні обриви з’єднання;

зменшення зони покриття;

не вистачає певних сучасних функцій – MESH-система тощо;

є потреба у підвищенні рівня кібербезпеки.

Якщо усі або більшість із цих пунктів вам знайомі, то вашому Wi-Fi роутеру вже час на смітник. В деяких випадках, звісно, можна спробувати скинути пристрій до заводських налаштувань. Але, якщо перелічені проблеми не зникнуть, пора подумати про новий маршрутизатор.