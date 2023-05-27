Apple оголосила про швидке закриття популярного сервісу

Вже 26 липня 2023 року компанія Apple закриє сервіс для автозавантаження фотографій до iCloud «Мій фотопотік». Про це повідомляє видання MacRumors.

«Мій фотопотік» використовується для автоматичного завантаження фотографій у хмару з таких пристроїв, як iPhone, iPad, iPod Touch, Mac та PC. Після завантаження з одного пристрою фотографії стають доступними для перегляду, редагування та скачування на інших гаджетах користувача.

Після вимкнення “Мого фотопотоку” синхронізовані за допомогою цієї функції знімки зникнуть з галереї на всіх пристроях, крім вихідного. Щоб зберегти доступ до фотографій на всіх гаджетах, Apple рекомендує їх зберегти в пам’ять потрібного додаткового пристрою.

Після відключення «Мого фотопотоку» функцію автозавантаження та синхронізації знімків візьме на себе сервіс iCloud Photos, що вже працює. iCloud Photos підтримується всіма iPhone та iPad на базі iOS 8.3 і новіші, а також усіма Mac на OS X Yosemite та новіші.