Microsoft представить нову версію Windows вже цього місяця

Microsoft представить нову версію Windows на спеціальному заході в кінці червня. Про це агентству Bloomberg заявив генеральний директор компанії Сатья Надел.





Анонс відбудеться 24 червня о 18:00 за київським часом. Очікується, що компанія сильно переробить користувацький інтерфейс Windows. Що цікаво, в запрошенні для журналістів ніяк не згадується, що мова йде про операційну систему Windows 10, а написано “приєднуйтесь до нас, щоб побачити, що нового буде в Windows”.

Крім того, запрошення на івент містить новий логотип операційної системи. Кодова назва нової версії – Sun Valley або “Сонячна долина”. Розробники і тестувальники зможуть завантажити нову версію продукту відразу після заходу. Однак якщо ви використовуєте Windows в якості основної версії операційної системи, робити цього не рекомендується – традиційно бета-версії продуктів можуть містити в собі помилки. Для всіх нова Windows стане доступна вже восени цього року, імовірно в листопаді.

З очікуваних змін – перезапуск магазину для додатків Windows Store. Планується, що розробники зможуть використовувати сторонні платіжні платформи всередині додатків і не виплачувати відсотки самій Microsoft. Як пише Windows Central, платформа повинна стати більш відкритою і доброзичливою для стороннього програмного забезпечення. Зокрема, очікується поява браузера Google Chrome, якого поки немає в Windows Store і пакета Adobe Creative Cloud.

Вже з початку цього року Windows активно змінюється. Наприклад, була поліпшена підтримка Bluetooth-аудіо, робота “Провідника” і впроваджені нові іконки, які не змінювалися ще з Windows 95.