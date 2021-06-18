Операційні системи Windows 10 і Windows 11 порівняли в кількох тестах: переможець очікуваний

ОС Windows 10 і Windows 11 порівняли в популярних бенчмарках на однакових ноутбуках. Комп’ютери з новою операційкою Microsoft часто демонстрували більш низькі показники продуктивності в порівнянні з Windows 10, і поки неясно, що могло стати причиною цього.





Windows 11 програла?

Операційна система Windows 11, попередня версія якої «витекла» в мережу в середині червня 2021 року недотягує до Windows 10 по швидкості роботи. Фахівці видання HotHardware протестували обидві ОС на одному і тому ж «залізі», і новіша операційка показала себе помітно гірше.

Назву «Windows 11» носить система, яку Microsoft збирається показати 24 червня 2021. Корпорація поки не підтверджує, що вона буде називатися саме так, але поширює все більшу кількість натяків на це. У витеклій збірці назву вказано як «Windows 11 Pro», а в тесті HotHardware використовувалася Windows 11 Home.

До прем’єри Windows 11 залишаються лічені дні

Як тестовий стенд виступали два ноутбуки, Dell XPS 13 9300 на процесорі Intel Core i7-1065G7 і Lenovo IdeaPad Slim 7 з AMD Ryzen 7 4800U. Автори експерименту зазначають, що процес встановлення Windows 11 хоч і отримав ряд змін, але в цілому залишився таким самим, яким був у Windows 10.

В ході експерименту обидва ноутбуки тестувалися в різних бенчмарках. У деяких з них обидві системи демонстрували схожі результати, але в більшості ноутбуки на Windows 11 отримували менше балів.

Характеристики одного з ноутбуків, що брав участь в тесті

Слід зазначити, що в експерименті бета-версія Windows 11 для розробників боролася зі стабільною збіркою Windows 10. Ця ОС вийшла майже шість років тому і регулярно отримує апдейти.

Порівняльні тести

Синтетичний тест Geekbench обидві ОС пройшли приблизно з рівними результатами. Однак на обох ноутбуках Windows 11 все ж вирвалася вперед, хоч і незначно. Її показники трохи вище як в одноядерному, так і в багатоядерному режимі роботи процесора.

У Geekbench суперниці прийшли до фінішу майже на рівних

Наступним на черзі був Futuremark PCMark 10, в якому ситуація дещо змінилася. У цьому бенчмарку Windows 11 відстала від конкурентки досить сильно, якщо враховувати підсумкові результати.

Результати тесту в PCMark 10

Однак в окремому тесті Digital Content Creation на ноутбуці Lenovo з процесором AMD прийдешній ОС Microsoft все ж вдалося трохи вирватися вперед.

Наступним випробуванням для операційних систем Microsoft став бенчмарк Speedometer 2.0. Фахівці HotHardware помітили, що обидва ноутбука на Windows 11 показали себе в ньому істотно краще, ніж коли вони працювали на Windows 10.

В даному випадку результати можуть бути спотвореними

Однак підсумкові результати в даному випадку можуть не бути заслугою нової ОС Microsoft. Автори використовували в тесті різні збірки браузера Chrome, що могло позначитися на показниках.

З бенчмарком Cinebench R23 ОС Windows 11 впоратися не зуміла, проваливши тест в багатопотоковому режимі. Вона відстала від Windows 10 приблизно на 10%, незважаючи на те, що в однопотоовому режимі обидві операційки прийшли до фінішу на рівних.

Підсумки тесту в Cinebench R23

В якості контрольного тесту експерти HotHardware вибрали 3DMark Night Raid. Якщо показники в попередніх тестах мало залежали від марки процесора, то тут ситуація склалася інакше.

На одному процесорі Windows 11 може працювати краще, ніж на іншому

Ноутбук Lenovo з процесором AMD показав в цьому бенчмарку майже однакові результати, з невеликою перевагою (на рівні похибки) на користь Windows 11. Лептоп Dell з Intel Core десятого покоління, навпаки, краще почував себе на Windows 10.

Одна операційка замість двох

Windows 11, якщо Microsoft зупиниться саме на цій назві, замінить собою відразу дві операційні системи. Перша з них – це Windows 10.

В середині червня 2015 року Microsoft вперше назвала дату припинення підтримки Windows 10. Оновлення для цілого ряду її модифікацій перестануть виходити в жовтні 2025 року, тобто цикл «життя» цієї ОС складе трохи більше 10 років.

Оновлене меню “Пуск” в Windows 11

На швидкий реліз нової ОС вказує і «вік» Windows 10. У кінці липня 2021 року вона відзначить своє шестиріччя. Сама Windows 10 теж вийшла через шість років після Windows 7 – в минулому найпопулярнішої ОС у світі. Наступні за нею Windows 8 і 8.1 інтересу в користувачів не викликали.

Другою операційкою, на зміну якій прийде Windows 11, стала Windows 10X. Microsoft анонсувала її ще в жовтні 2019 року. Ця система спочатку призначалася для ноутбуків з двома екранами, потім Microsoft перекваліфікувала її в полегшену версію Windows 10 для ПК базового рівня.

Рання версія Windows 10X. Відмінностей від Windows 11 мінімум

У травні 2021 року Microsoft відмовилася від планів по випуску Windows 10X і згорнула її розробку. Тим часом, багато реалізованих в ній елементів інтерфейсу, включаючи перероблене меню «Пуск», перекочували у Windows 11.