Українські мобільні оператори відмовлять абонентам у доступі до популярної функції

Трійка найбільших українських мобільних операторів перестане підтримувати популярну послугу – Mobile ID. Вже з 01.11.2021 навіть ті, хто раніше підключив мобільний сервіс для затвердження документів, не зможуть ним скористатися.





Причини відключення

Mobile ID – це спеціальна опція, яка дозволяє ставити свій електронний підпис на документи, тим самим офіційно їх стверджуючи. Раніше її пропонували всі оператори «великої трійки» – «Лайфселл», «Водафон» і «Київстар». Перші дві компанії зі списку вже давно не підключають нових користувачів до опції, проте «Лайфселл» все ще обслуговує клієнтів, які раніше активували опцію. «Водафон» перестав це робити ще з 01 червня, його партнер збирається зробити це 01.11.2021. «Київстар» також відключає Mobile ID з 17 червня, причому без опції залишилися навіть ті користувачі оператора, які застосовували її раніше. Таким чином в листопаді поточного року в Україні не можна буде використовувати Mobile ID ні в якому вигляді.

Згідно з даними аналітиків, головними причинами відключення опції можуть стати такі фактори:

низька зацікавленість клієнтів;

появи більш досконалих версій у конкурентів;

високі витрати на підтримку опції.

Представники операторів ніяк не пояснюють причин, вважаючи за краще відмовчуватися, однак існує головний фактор, який, швидше за все, зробив вирішальний вплив на ситуацію. Всі мобільні оператори пропонували Mobile ID на платній основі, проте в Україні з’явилися безкоштовні аналоги від популярних компаній. Наприклад, аналогічну послугу пропонує «ПриватБанк», причому платити за використання обладнання банку не потрібно.