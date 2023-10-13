Ілон Маск почав продавати пиво і кухлі в стилі Tesla Cybertruck

Компанія Tesla запустила продаж обмеженої серії пива і кухлів у стилі електропікапа Cybertruck. Глава компанії Ілон Маск опублікував на своїй сторінці в X (раніше Twitter) посилання на сайт із комплектом CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set за $150.

Набір містить дві пляшки CyberBeer – Halles Lager з європейським хмелем Saaz і Hallertau – і два пивні кухлі. Пляшки та кухлі мають унікальний дизайн, що нагадує кузов електричного пікапа Cybertruck, який компанія Tesla презентувала 2019 року.

Ідея створення пива в стилі Cybertruck виникла в Ілона Маска під час Giga Fest – заходу, присвяченого відкриттю заводу Gigafactory Berlin у Німеччині, яке відбулося кілька років тому.

У квітні 2023 року Tesla почала реалізовувати замовлення Giga Bier – іншого виду пива, створеного компанією. Тоді три пляшки Giga Bier компанія оцінила в $100. Тепер же за дві пляшки і два кухлі CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set потрібно заплатити $150. Крім того, Tesla пропонує відкривачку для пляшок у стилі Cybertruck під назвою CyberOpener за додаткові $50.