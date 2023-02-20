iPhone 15 Pro на нових рендерах: Apple готує зміни у дизайні

Незважаючи на те, що iPhone 15 Pro буде представлений лише через півроку, у мережі вже з’явилися рендери, які демонструють зовнішній вигляд нового смартфона Apple. Не варто чекати на революцію, але видимі зміни будуть.

iPhone 15 Pro на рендерах

Apple зарекомендувала себе як консервативна компанія. Дійсно, великих змін у дизайні iPhone ми не бачили вже давно. З іншого боку, вносити щось нове складно — купертинівцям потрібно зберегти прямокутний корпус, а постійна зміна положення камери позаду не має сенсу. iPhone 15 Pro, який покажуть восени цього року, буде розвитком вже відомих ідей та концепцій.

Портал 9to5Mac опублікував рендери, які були створені у співпраці з інсайдером Яном Зелбом. Вони засновані на CAD-моделі – Apple зазвичай надає такі “болванки” фабрикам в Азії, щоб виробники могли заздалегідь підготуватися до виробництва відповідних корпусів.

Ще більш тонкі рамки, ще більш виступаючі камери

Перше, що впадає у вічі – це перехід з порту Lightning на USB-C, про який ми вже чули в багатьох попередніх витоках. З новим інтерфейсом дебютує не тільки iPhone 15 Pro, але й решта пристроїв. Звертають на себе увагу і більш вигнуті краї як у випадку зі склом, так і з металевою рамкою корпусу. Apple, мабуть, має намір відмовитися від гострих граней, хоча за округлістю новинка не дотягує навіть до iPhone X.

iPhone 15 Pro, в порівнянні зі своїм прямим попередником, повинен отримати більш тонкі рамки навколо екрану, і ще більший острівець з камерами. Також говорять про використання ємнісних сенсорів замість класичних фізичних кнопок і про перероблений перемикач для регулювання режимів звуку.

До речі, варто згадати рендер, яким поділився користувач твіттера URedditor. На ньому можна побачити, як, ймовірно, виглядатиме порт USB-C на моделі iPhone 15 Pro.

iPhone 15 CADs show USB-C! I never thought I would see the day pic.twitter.com/dLhun9DItD — Ian Zelbo (@ianzelbo) February 16, 2023