iPhone 15 Pro на нових рендерах: Apple готує зміни у дизайні

Незважаючи на те, що iPhone 15 Pro буде представлений лише через півроку, у мережі вже з’явилися рендери, які демонструють зовнішній вигляд нового смартфона Apple. Не варто чекати на революцію, але видимі зміни будуть.

Apple зарекомендувала себе як консервативна компанія. Дійсно, великих змін у дизайні iPhone ми не бачили вже давно. З іншого боку, вносити щось нове складно — купертинівцям потрібно зберегти прямокутний корпус, а постійна зміна положення камери позаду не має сенсу. iPhone 15 Pro, який покажуть восени цього року, буде розвитком вже відомих ідей та концепцій.

Портал 9to5Mac опублікував рендери, які були створені у співпраці з інсайдером Яном Зелбом. Вони засновані на CAD-моделі – Apple зазвичай надає такі “болванки” фабрикам в Азії, щоб виробники могли заздалегідь підготуватися до виробництва відповідних корпусів.

Перше, що впадає у вічі – це перехід з порту Lightning на USB-C, про який ми вже чули в багатьох попередніх витоках. З новим інтерфейсом дебютує не тільки iPhone 15 Pro, але й решта пристроїв. Звертають на себе увагу і більш вигнуті краї як у випадку зі склом, так і з металевою рамкою корпусу. Apple, мабуть, має намір відмовитися від гострих граней, хоча за округлістю новинка не дотягує навіть до iPhone X.

iPhone 15 Pro, в порівнянні зі своїм прямим попередником, повинен отримати більш тонкі рамки навколо екрану, і ще більший острівець з камерами. Також говорять про використання ємнісних сенсорів замість класичних фізичних кнопок і про перероблений перемикач для регулювання режимів звуку.

До речі, варто згадати рендер, яким поділився користувач твіттера URedditor. На ньому можна побачити, як, ймовірно, виглядатиме порт USB-C на моделі iPhone 15 Pro.

iPhone 15 CADs show USB-C! I never thought I would see the day pic.twitter.com/dLhun9DItD

— Ian Zelbo (@ianzelbo) February 16, 2023