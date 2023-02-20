Atomic Heart злили в мережу за день до релізу

21 лютого має відбутися реліз однієї з найочікуваніших ігор цього року – Atomic Heart від російської студії Mundfish. Проте за пару днів до виходу готова гра потрапила в мережу. Злита версія виявилася без захисту Denuvo, який мав бути у релізі.

Злита версія, зважаючи на все, призначалася для самих розробників і виявлення багів. На це натякає відкритий доступ до меню налагодження, одне з яких дозволяє переміщатися по різних точках сюжету. В іншому – це повна версія без прив’язки до Steam або Epic Game Store, з російською локалізацією. Як пишуть користувачі, Atomic Heart у такому вигляді можна спокійно пройти.

У дебаг-версії є кілька недоліків — збірка далеко не свіжа і датується листопадом 2022 року. У ній працюють не всі налаштування, наприклад, трасування променів включити не вийде, а ще в грі досить багато глітків. Якщо вас це не налякало, то гру можна скачати на всім відомому ресурсі .