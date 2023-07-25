Ютубер навчив мавпу грати у відеоігри

Американський відеоблогер під ніком ChrisDaCow навчив карликового шимпанзе на прізвисько Канзі грати в популярну відеогру Minecraft. Про процес та результат навчання мавпи контентмейкер розповів у своєму новому відеоролику.

За словами ChrisDaCow, Канзі почав освоювати Minecraft, коли брав участь в іншому експерименті, метою якого є навчання мавп зрозумілої для людей мови. Дослідники представили блогеру Канзі як генія серед шимпанзе, інтелектуальні здібності якого відповідають таким у людської дитини віком від двох до трьох років.

Канзі навчився грати в Minecraft на пристрої із сенсорним екраном. Зараз він вміє переміщатися картою і взаємодіяти з різними блоками землі, вибираючи при цьому відповідну типу грунту кирку. В рамках іспиту шимпанзе подолав смугу перешкод на карті, створеній блогером, і вирушив до Краю, фінальної частини Minecraft.

ChrisDaCow пояснив, що Канзі навчається методом позитивного підкріплення, тобто тварина отримує ласощі за кожну правильно виконану дію. Під відеороликом про Канзі блогер прикріпив посилання для збирання коштів на їжу для тварини – за кожний цент шимпанзе отримає один горіх.