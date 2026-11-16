У Call of Duty з’явилися ШІ-чітери, яких складно виявити звичайним античитом

Розробники популярної серії шутерів Call of Duty зіткнулися з новим типом шахрайства, який значно ускладнює боротьбу з нечесними гравцями. Йдеться про чіти на основі штучного інтелекту, здатні автоматично знаходити супротивників і допомагати з прицілюванням. На відміну від традиційних програм, такі інструменти можуть працювати без прямого втручання у файли чи оперативну пам’ять гри, через що стандартні методи виявлення стають менш ефективними.

Команда розробників античит-системи Ricochet пояснила, що нове покоління чітів використовує комп’ютерний зір для аналізу зображення на екрані. Нейромережа розпізнає противників і визначає їхнє розташування, після чого допомагає наводити приціл на ціль. При цьому сама гра може працювати без змін, а античит не знаходить звичних ознак стороннього втручання.

Як Activision бореться з новими чітами

Для протидії таким інструментам Activision почала активніше використовувати машинне навчання у власній системі Ricochet. Замість пошуку лише підозрілих програм античит аналізує поведінку гравців безпосередньо під час матчів. Особливу увагу приділяють швидкості реакції, точності стрільби, плавності рухів прицілу та закономірностям наведення на противників.

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Водночас розробники наголошують, що окремий надзвичайно точний постріл ще не свідчить про використання чітів. Навіть досвідчені гравці іноді демонструють результати, які здаються неймовірними. Тому система оцінює сукупність показників протягом тривалого часу, намагаючись відрізнити природну поведінку людини від автоматизованого керування.

Чітери вже намагаються обійти новий захист

Після появи інформації про нові методи виявлення шахраї почали обговорювати способи маскування автоматичного прицілювання. Зокрема, у спільнотах поширюються поради щодо зменшення швидкості наведення та використання плавніших рухів, які більше нагадують дії звичайної людини. Такі налаштування можуть ускладнити виявлення порушень, однак водночас знижують ефективність самих чітів.

У команді Ricochet вважають це позитивним результатом боротьби з шахрайством. Чим більше обмежень доводиться встановлювати для автоматичного прицілювання, тим меншу перевагу отримують нечесні гравці. При цьому машинне навчання не ухвалює рішення про блокування самостійно: підозрілі випадки додатково перевіряють за іншими ігровими даними. teapawt+1

Activision визнає, що повністю подолати ШІ-чіти поки не вдалося. Розробники продовжують вдосконалювати алгоритми аналізу поведінки, оскільки технології шахрайства постійно змінюються. Точну кількість гравців, які використовують такі інструменти, компанія не розкриває.