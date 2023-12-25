У Steam почалася новорічна роздача ігор

Слідом за масштабним розпродажем, що стартував днями, компанія Valve запустила безкоштовну роздачу ігор в Steam на честь Нового року.

Ось які тайтли можна отримати зараз у Steam:

The Finals — королівська битва, що набирає обертів, у стилі Fortnite.

Build Master: MarsVille – містобудівний проект, в якому потрібно проявити свої інженерні навички, щоб створити колонію, що процвітає, на Марсі.

Killfish – гра в жанрі екшн-шутер від першої особи у світі, де роботи захопили фабрику.

DreadMoon – у цій грі ви зможете перетворитися на могутнього перевертня і звільнити землю з лап злого лорда-вампіра.

Duels of Fortune – перевірте свої бойові навички у цій динамічній комбо-грі з різноманітними персонажами.

Knight’s Path: The Tournament – коротка рольова гра в середньовічному сеттингу з досить складними боями, захоплюючою системою розвитку персонажів та приємним сторітлінгом.

Варто зазначити, що в Epic Games також відбувається щоденна роздача безкоштовних ігор.