Новини відеоігор

У Steam почалася новорічна роздача ігор

Користувачі можуть забрати до себе в колекцію 6 безкоштовних ігор.

25.12.2023
Steam

Слідом за масштабним розпродажем, що стартував днями, компанія Valve запустила безкоштовну роздачу ігор в Steam на честь Нового року. 

Ось які тайтли можна отримати зараз у Steam:

  • The Finals — королівська битва, що набирає обертів, у стилі Fortnite. 
  • Build Master: MarsVille – містобудівний проект, в якому потрібно проявити свої інженерні навички, щоб створити колонію, що процвітає, на Марсі. 
  • Killfish  – гра в жанрі екшн-шутер від першої особи у світі, де роботи захопили фабрику. 
  • DreadMoon – у цій грі ви зможете перетворитися на могутнього перевертня і звільнити землю з лап злого лорда-вампіра. 
  • Duels of Fortune – перевірте свої бойові навички у цій динамічній комбо-грі з різноманітними персонажами. 
  • Knight’s Path: The Tournament – коротка рольова гра в середньовічному сеттингу з досить складними боями, захоплюючою системою розвитку персонажів та приємним сторітлінгом. 

Варто зазначити, що в Epic Games також відбувається щоденна роздача безкоштовних ігор.

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25.12.2023
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