У Steam почалася новорічна роздача ігор

Слідом за масштабним розпродажем, що стартував днями, компанія Valve запустила безкоштовну роздачу ігор в Steam на честь Нового року.
Ось які тайтли можна отримати зараз у Steam:
- The Finals — королівська битва, що набирає обертів, у стилі Fortnite.
- Build Master: MarsVille – містобудівний проект, в якому потрібно проявити свої інженерні навички, щоб створити колонію, що процвітає, на Марсі.
- Killfish – гра в жанрі екшн-шутер від першої особи у світі, де роботи захопили фабрику.
- DreadMoon – у цій грі ви зможете перетворитися на могутнього перевертня і звільнити землю з лап злого лорда-вампіра.
- Duels of Fortune – перевірте свої бойові навички у цій динамічній комбо-грі з різноманітними персонажами.
- Knight’s Path: The Tournament – коротка рольова гра в середньовічному сеттингу з досить складними боями, захоплюючою системою розвитку персонажів та приємним сторітлінгом.
Варто зазначити, що в Epic Games також відбувається щоденна роздача безкоштовних ігор.
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