S.T.A.L.K.E.R. 2 не може нормально працювати на топовому ноутбуку Apple

Гру S.T.A.L.K.E.R. 2 не змогли запустити в стабільному режимі на MacBook Pro з найпотужнішим процесором Apple. Про це повідомляє видання Wccftech.

Журналісти видання розповіли, що користувач YouTube під ніком Denis Gladkikh показав досвід запуску нової гри GSC Game World на новітньому комп’ютері Apple. За словами ентузіаста, чип Apple M4 Max не подужав S.T.A.L.K.E.R. 2: йому вдалося домогтися стабільної частоти кадрів 30-40 fps при сильно занижених налаштуваннях.

Гру не можна запустити на платформі Mac нативно, для цього користувачеві довелося звернутися до додатка CrossOver. Після запуску почалася компіляція шейдерів, на яку пішло до 10 хвилин. Для комфортного геймінгу автору відео довелося вибрати графічні налаштування «Середні» і роздільну здатність 1600×900 пікселів. «Прикро, коли розумієш, що найдоступніший MacBook Pro з M4 Max обійдеться тобі в колосальні 3199 доларів», – зазначили журналісти.

У матеріалі йдеться, що зниження продуктивності на комп’ютері Mac може бути пов’язане з тим, що гра не адаптована під пристрої Apple. Проте автори Wccftech помітили, що на неполадки і баги в S.T.A.L.K.E.R. 2 скаржилися і власники потужних ПК з Windows.