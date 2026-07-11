Історія повторюється: у World of Warcraft знову лютує вигадана чума

На початку липня у World of Warcraft сталася раптова епідемія «Виснажливої зарази». Цей дебаф зазвичай накладається в підземеллі Brackenhide Hollow, завдаючи 23,3 тис. шкоди кожні 1,5 секунди, проте через баг хвороба вирвалася за межі данжу.

Заражені гравці передавали хворобу іншим персонажам, які згодом вибухали отруйним слизом. Внаслідок спалаху загинули сотні персонажів, особливо низькорівневі «твінки». Геймери встигли прозвати епідемію «Кривава чума 2.0» — хоча цього разу з проблемою зіткнувся лише один сервер, а не одразу кілька світів. Blizzard оперативно виправила баг і «вилікувала» світ уже 3 липня.

Нагадаємо, перша «Кривава чума» сталася ще у 2005 році: тоді через баг із підземелля вирвався дебаф «Зіпсована кров», який швидко вбивав персонажів. Хвороба поширилася на багатьох серверах і стала причиною смерті мільйонів персонажів.