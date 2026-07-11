История повторяется: в World of Warcraft снова бушует вымышленная чума

В начале июля в World of Warcraft произошла внезапная эпидемия «Изнурительной заразы». Этот дебаф обычно накладывается в подземелье Brackenhide Hollow, нанося 23,3 тыс. урона каждые 1,5 секунды, однако из-за бага болезнь вырвалась за пределы подземелья.

Заражённые игроки передавали болезнь другим персонажам, которые впоследствии взрывались ядовитой слизью. В результате вспышки погибли сотни персонажей, особенно низкоуровневые «твинки». Геймеры успели прозвать эпидемию «Кровавая чума 2.0» — хотя на этот раз с проблемой столкнулся лишь один сервер, а не сразу несколько миров. Blizzard оперативно исправила баг и «вылечила» мир уже 3 июля.

Напомним, первая «Кровавая чума» произошла ещё в 2005 году: тогда из-за бага из подземелья вырвался дебаф «Испорченная кровь», который быстро убивал персонажей. Болезнь распространилась на многих серверах и стала причиной гибели миллионов персонажей.