«Китайская Call of Duty» продемонстрировала себя в действии: новый трейлер The Defiant

Китайский военный шутер The Defiant получил новый геймплейный трейлер — его показали на выставке ChinaJoy в Шанхае, где игру впервые представили публике. Западные СМИ почти единодушно сравнивают проект с ранними частями Call of Duty: линейная сюжетная кампания, Вторая мировая война и кинематографические постановочные миссии — формула, от которой сама Activision давно отказалась.

Необычная обстановка

Главная особенность The Defiant — это перспектива, которой крупная игровая индустрия ещё не затрагивала. События разворачиваются во время Войны сопротивления — борьбы Китая против японского вторжения 1937–1945 годов, которая на Западе остается едва ли не наименее освещённым театром Второй мировой войны. Игрокам обещают оккупированные деревни, заснеженные леса, вражеские маршруты снабжения и города под охраной гарнизонов.

Разработчики из студии Hoothanes делают акцент на исторической достоверности: в игре воссоздано оружие той эпохи — винтовка «Ханьян» Тип 88, пистолет Mauser C96, пистолет-пулемёт Bergmann MP18. По заявлению авторов, игра призвана показать «личную цену войны и стойкость тех, кто защищал свою землю».

Что показали в трейлере

Судя по демонстрации, миссии будут разнообразными: стелс-проникновения, ближний бой, снайперские эпизоды, шпионаж в городских условиях и масштабные штурмы. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и выйдет на ПК (страница в Steam уже доступна) и консолях. Даты релиза пока нет, а посетители ChinaJoy могут опробовать публичную демо-версию до 3 августа.

Параметр Значение Разработчик / издатель Hoothanes / 4Divinity Настройки Вторая мировая война, китайско-японская война Двигатель Unreal Engine 5 Платформы ПК (Steam), консоли Дата выхода не объявлена

Китай вступает в большую игру

The Defiant следует рассматривать в более широком контексте: после глобального триумфа Black Myth: Wukong, разошедшейся тиражом в десятки миллионов копий и доказавшей, что китайский AAA-проект может стать мировым хитом, студии КНР одна за другой выходят из мобильного сегмента в «большие» игры. Сюжетный шутер о собственной истории — логичный следующий шаг, тем более что ниша классической односюжетной кампании о Второй мировой фактически пуста: Call of Duty ушла в мультиплеерные сервисы, а Battlefield — в современность.

В то же время у западной аудитории могут возникнуть и вопросы: игры о китайско-японской войне неизбежно затрагивают политически чувствительную тему, и то, насколько деликатно The Defiant подойдет к историческому материалу, станет ясно только после релиза. Первый шестиминутный ролик с геймплеем в конце прошлого года был встречен сдержанно-позитивно — новая демонстрация на ChinaJoy выглядит более уверенно, хотя к окончательному качеству продукта ещё есть вопросы.