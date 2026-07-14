Открытый мир может навредить ремейку «Ведьмака», — считает сценарист оригинала

Артур Ганшинец (Artur Ganszyniec), ведущий сценарист оригинальной версии The Witcher, высказался по поводу одной из главных проблем ремейка первой части игры.

Атмосферу сложно воссоздать

По словам Ганшинца, атмосферу оригинальной игры трудно воссоздать с помощью современных средств, не рискуя утратить ту самую индивидуальность, за которую фанаты ценят первую часть. В то же время некоторые устаревшие элементы сегодня выглядят довольно спорными — например, система романтических отношений, где после каждой любовной сцены игрок получал коллекционную карточку.

Открытый мир может навредить

Отдельно сценарист назвал главную проблему именно концепции открытого мира для ремейка. Он подчеркнул, что полноценный открытый мир потребует огромных затрат времени и денег, а разработчикам придётся постоянно искать баланс между свободой игрока и контролем над сюжетом.

По мнению Ганшинца, простое увеличение количества локаций не решает старых проблем, а лишь создает новые: если сделать мир открытым, сразу понадобится больше пространства и контента, а значит, изменятся темп и масштаб всего проекта.

Напомним, что, по слухам, выпуск ремейка первой части The Witcher мог быть отложен из-за того, что CD Projekt RED сосредоточила основные ресурсы на разработке The Witcher 4.