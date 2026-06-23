Тесты Forza Horizon 6 на 250 ПК: GeForce RTX 5080 уступила RTX 4090 в разрешении 4K с трассировкой лучей

Немецкое ИТ-издание ComputerBase провело масштабный опрос и собрало почти 500 результатов тестирования новой гоночной игры Forza Horizon 6 на 250 различных компьютерах своих читателей. Главной сенсацией стал тот факт, что в разрешении 4K с включенным трассированием лучей новая GeForce RTX 5080 не смогла превзойти флагман прошлого поколения RTX 4090.

Для измерений использовался встроенный игровой бенчмарк. В тяжелых режимах (широкоформатном 3440×1440 и классическом 4K 3840×2160) пользователи выбирали экстремальный графический профиль с RT, но отключали генерацию кадров. Для видеокарт GeForce активировали DLSS Quality, для Radeon — FSR Quality, а для Intel Arc — XeSS Ultra Quality.

Производительность в 4K с трассировкой лучей

В нативном 4K соотношение сил оказалось весьма интересным:

GeForce RTX 5090, как и ожидалось, возглавила рейтинг с внушительным средним показателем в 105 FPS .

как и ожидалось, возглавила рейтинг с внушительным средним показателем в . GeForce RTX 4090 сохранила второе место, показав 79 FPS .

сохранила второе место, показав . GeForce RTX 5080 неожиданно уступила «старому» флагману, показав всего 74 FPS .

неожиданно уступила «старому» флагману, показав всего . GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 7900 XTX показали одинаковый результат — 64 FPS .

и показали одинаковый результат — . Новая Radeon RX 9070 XT почти догнала их, показав результат в 63 FPS .

почти догнала их, показав результат в . Более доступные видеокарты среднего класса RTX 5070 и RX 9060 XT (16 ГБ) при таких настройках откровенно «не справляются» с игрой, показывая скромные 37 и 31 FPS соответственно.

Результаты в разрешении 1440p без трассировки лучей

При разрешении 2560×1440 без акцента на «лучи» требования к аппаратному обеспечению существенно снижаются, а линейка Blackwell восстанавливает свои позиции:

GeForce RTX 5090 — 193 FPS.

— 193 FPS. GeForce RTX 5080 — 155 FPS (здесь она обошла RTX 4090 с её 150 FPS).

— 155 FPS (здесь она обошла RTX 4090 с её 150 FPS). Radeon RX 9070 XT — 147 FPS.

— 147 FPS. Nvidia RTX 5060 Ti (16 ГБ) демонстрирует комфортные 93 FPS, а Intel Arc B580 — стабильные 76 FPS.

Журналисты отмечают, что это народное тестирование не является строго научным лабораторным исследованием, ведь у пользователей были разные процессоры, частоты оперативной памяти и версии драйверов. Тем не менее такой массив информации идеально отражает реальное состояние оптимизации игры на домашних системах геймеров.