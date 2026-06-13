Тести Forza Horizon 6 на 250 ПК: GeForce RTX 5080 поступилася RTX 4090 у 4K з променями

Німецьке ІТ-видання ComputerBase провело масштабне опитування та зібрало майже 500 результатів тестування нової гоночної розваги Forza Horizon 6 на 250 різноманітних комп’ютерах своїх читачів. Головною сенсацією став той факт, що у роздільній здатності 4K із увімкненим трасуванням променів свіжа GeForce RTX 5080 не змогла здолати флагман минулого покоління RTX 4090.

Для вимірювань використовувався вбудований ігровий бенчмарк. У важких режимах (широкоформатному 3440×1440 та класичному 4K 3840×2160) користувачі виставляли екстремальний профіль графіки з RT, але вимикали генерацію кадрів. Для відеокарт GeForce активували DLSS Quality, для Radeon — FSR Quality, а для Intel Arc — XeSS Ultra Quality.

Продуктивність у 4K з трасуванням променів

У нативному 4K розклад сил виявився дуже цікавим:

GeForce RTX 5090 очікувано очолила рейтинг із солідним середнім показником у 105 FPS .

очікувано очолила рейтинг із солідним середнім показником у . GeForce RTX 4090 утримала другу позицію, видавши 79 FPS .

утримала другу позицію, видавши . GeForce RTX 5080 неочікувано поступилася «старому» флагману, продемонструвавши лише 74 FPS .

неочікувано поступилася «старому» флагману, продемонструвавши лише . GeForce RTX 5070 Ti та Radeon RX 7900 XTX продемонстрували однаковий результат — 64 FPS .

та продемонстрували однаковий результат — . Нова Radeon RX 9070 XT майже наздогнала їх із показником 63 FPS .

майже наздогнала їх із показником . Доступніші карти середнього класу RTX 5070 та RX 9060 XT (16 ГБ) за таких налаштувань гру відверто «не витягують», видаючи скромні 37 та 31 FPS відповідно.

Результати в 1440p без трасування променів

У роздільній здатності 2560×1440 без акценту на «промені» вимоги до заліза суттєво падають, а лінійка Blackwell повертає свої позиції:

GeForce RTX 5090 — 193 FPS.

— 193 FPS. GeForce RTX 5080 — 155 FPS (тут вона обійшла RTX 4090 з її 150 FPS).

— 155 FPS (тут вона обійшла RTX 4090 з її 150 FPS). Radeon RX 9070 XT — 147 FPS.

— 147 FPS. Народна RTX 5060 Ti (16 ГБ) демонструє комфортні 93 FPS, а Intel Arc B580 видає стабільні 76 FPS.

Журналісти зазначають, що це народне тестування не є суворим лабораторним дослідженням, адже у користувачів були різні процесори, частоти оперативної пам’яті та версії драйверів. Проте такий масив інформації ідеально відображає реальний стан оптимізації гри на домашніх системах геймерів.