Легендарна гра в жанрі екшн доступна безкоштовно у Epic Games Store

Вкотре Epic Games Store приготував для нас цікаві безкоштовні ігри, які можна забрати протягом обмеженого часу. На цю роздачу потрапили два тайтли, один з яких – культовий екшн 2013 року.

Йдеться про Saint Row IV: Re-Elected . Якщо ви не були знайомі з ним раніше, то маєте шанс зіграти зараз. Гра пройшла перевірку часом і навіть зараз може принести масу задоволення!

У Saint Row IV: Re-Elected гравець бере на себе роль президента США. Земля зазнала нападу, і наше завдання – врятувати її, використовуючи великий арсенал зброї та суперздібностей. Все це збагачено божевільним гумором і динамічним сюжетом, який не дасть нудьгувати.

Wildcat Gun Machine

Друга безкоштовна гра, яку можна отримати цього тижня – Wildcat Gun Machine . Це ізометрична бродилка по підземеллях, де потрібно знищувати полчища ворожих істот та монстрів, використовуючи різні види зброї, гігантських механічних роботів та милих кошенят. Гра вийшла у травні цього року та встигла сподобатися шанувальниками подібного геймплею.